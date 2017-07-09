مدبولى يضع حجر الأساس لـ8664 وحدة إسكان اجتماعى بالحى الإماراتى ببورسعيد

بدور إبراهيم :عقب تفقده للمشروعات المختلفة بجنوب بورسعيد، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للحي الإماراتي بالمحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس لـ8664 وحدة بالمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 4032 وحدة منها بالمر

بدور إبراهيم :



عقب تفقده للمشروعات المختلفة بجنوب بورسعيد، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للحي الإماراتي بالمحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس لـ8664 وحدة بالمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 4032 وحدة منها بالمرحلة الأولى، ويجرى تنفيذ 2880 وحدة بالمرحلة الثانية.



وأكد مدبولى، أنه يجري تنفيذ 17831 وحدة سكنية بالمشروع بمحافظة بورسعيد، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 6743 وحدة سكنية أخرى، بمناطق (الحرية – السلام – الحاسب الآلى – حى الضواحى – حى الزهور – منطقة عمر بن الخطاب – جنوب بور سعيد بجوار مصنع سينمار بمنطقة الرسوة – شرق بورسعيد).



كما تفقد الوزير والمحافظ، محطة معالجة الصرف الصحى بالحى الإماراتى، بطاقة 40 ألف م3/يوم في المرحلة الأولى، وتبلغ طاقة المرحلة الثانية 65 ألف م3/يوم بمنطقة C9 جنوب بورسعيد، بتكلفة 500 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، ومن المقرر الانتهاء منها جزئياً نهاية سبتمبر 2017.

