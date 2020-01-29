«مدبولى» يشهد اختبارات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى بالأكاديمية الوطنية للتدريب

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن تحرص تلك الاختبارات على القياس السليم لإمكانات طالبي الالتحاق بالبرنامج التدريبي

زار الدكتور مصطفى «مدبولى» رئيس الوزراء، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقام بجولة رافقته خلالها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية، لتفقد المقر، والتعرف على تجهيزاته، والبرامج التدريبية التي يتم تقديمها لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة وشهد فى الزيارة، جانباً من عمليات اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة .

والتقى رئيس الوزراء بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب .

وعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية على نحو تفصيلي الأدوار التي تقوم بها الأكاديمية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، والرؤية الطموحة للمستقبل .

وتطرقت راغب لاستخدامات مباني مقر الأكاديمية في الوقت الراهن، وتجهيزاته الحالية ، فضلا عن الاحتياجات لمواكبة تصاعد الدور الهام الذي تضطلع به الأكاديمية في التدريب والتأهيل وفق أحدث النظم العالمية.

وأشارت الدكتورة رشا راغب إلى أن الاختبار التحريري الذي جرى اليوم، خاص بالصحافة والثقافة العامة، وسوف يتبعه مقابلات شخصية.

ومن جانبه تمنى رئيس الوزراء للشباب المتقدمين التوفيق واجتياز الاختبار بنجاح .

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن تحرص تلك الاختبارات على القياس السليم لإمكانات طالبي الالتحاق بالبرنامج التدريبي، وبما يسهم في التوصل لعناصر مؤهلة وكفء لتولي مهام القيادة مستقبلاً.

وعقد رئيس الوزراء لقاء مع الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة .

وأعرب مدبولي عن سعادته بوجوده وسط ٨٠ من المتدربين بهذا البرنامج .

وذكر رئيس الوزراء أنه طلب من المدير التنفيذي للأكاديمية، السير الذاتية لهم .

وقال إن الدولة حريصة على الاستعانة بهذه النوعية المتميزة من الكوادر الشابة في تقلد المسؤوليات والمناصب العامة مستقبلاً.

وأضاف رئيس الحكومة أن المشكلات التي تتمثل في الموارد المالية يمكن التكيف معها وتجاوزها .

رئيس الحكومة: مهم أن يتسلح الوطن بالكوادر المؤهلة التى تتمتع بالفكر غير التقليدى

واستكمل مدبولي بأن الأهم أن يتسلح الوطن بالكوادر المؤهلة التي تتمتع بالفكر غير التقليدي .

وقال إن هذا الفكر يساهم في واقع الأمر في تقليل الفجوة التمويلية.

ونبه رئيس الحكومة المتدربين في البرنامج من التنفيذيين ، إلى أنهم مع انتهاء البرنامج سوف يعودون إلى أماكن عملهم، داعيا إياهم لعدم الاستسلام للشعور بالإحباط من بعض النماذج الإدارية السلبية التى سيصادفونها .

وتابع حديثه لهم قائلا: أن لكل مجتهد نصيب، وبقدر المصاعب والتحديات تكون متعة النجاح وأنها مكافأة الله للمجتهد .

وقال «مدبولى» إن الوطن سوف يكون محظوظا بالاستفادة منهم الفترة المقبلة.