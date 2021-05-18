«مدبولى» يجرى حوارا مع العاملين بمدينة دمياط للأثاث.. ويؤكد دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة

خلال زيارته للمحافظة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، عددا من المصانع وورش الإنتاج فى منطقة الأراضى الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، ورافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، يقع على مساحة ٣ آلاف م٢، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعيّ لإنتاج الأثاث الخشبيّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة فى مجال صناعة الأثاث.

إضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى فى منطقة الأراضى الصناعية كاملة المرافق التى تقع على مساحة ٥٩٠ ألف م٢ بالمدينة.

والتى تم افتتاحها فى أواخر عام ٢٠١٩ بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، وتُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.

وأضافت المحافظ أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

حيث تقع على مساحة ٣٣١ فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءى دمياط وبورسعيد، وتضم ١٣٤٨ ورشة و٥٩٠ ألف م٢ أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالى مساحة ١٣٩ فدانا لمنطقة المستثمرين.

إضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذى يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره فى إتاحة فرص تدريبية للصناع.

كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد الأراضى التى تم بيعها ولم يتم الإنشاء 6 قطع، ويبلغ عدد الأراضى غير المبيعة 151 مساحة، و إجمالى عدد الورش 1348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتى من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج.

وخلال جولته بمدينة دمياط الأثاث، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع القائمين على مصانع الأثاث والعاملين بالمدينة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية.

واهتم رئيس الوزراء بالتعرف على المشكلات التى تواجههم فى عملية الصناعة وتوافر المواد الخام، مؤكدا دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التى تسعى الدولة إلى أن تتبوأ مركزا متقدما على المستوى العالمى بفضل تميز منتجاتهم ، وأكد على دعم الدولة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الصناع بمدينة دمياط للأثاث يشتكون لرئيس الوزراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدبولى يكلف بدراسة الأمر

فى حين أكد الصناع من جانبهم على ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأنه الأمر الذى يؤثر فى النهاية على سعر المنتج النهائي، ومنافسته فى الأسواق المحلية والعالمية، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير واف له.