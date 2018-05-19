مدبولى يتفقد وحدات سكن مصر بدمياط الجديدة

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، حيث يجرى تنفيذ 2696 وحدة سكنية (115 عمارة)، ووصلت نسب الإنجاز إلى نحو 60%، ويجرى تنفيذ منطقة تجارية لخدمة مشروع سكن مصر غرب الحي الخامس، كما تم الانتهاء من تنفيذ منط

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، حيث يجرى تنفيذ 2696 وحدة سكنية (115 عمارة)، ووصلت نسب الإنجاز إلى نحو 60%، ويجرى تنفيذ منطقة تجارية لخدمة مشروع سكن مصر غرب الحي الخامس، كما تم الانتهاء من تنفيذ منطقتين تجاريتين لخدمة مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بهما 14 محلاً وصيدليتين.

وتفقد الوزير أيضا وحدات مشروع “دار مصر”، حيث وصلت نسبة تنفيذ 1056 وحدة (44 عمارة) بالمرحلة الثالثة بدأ تنفيذها قبل حوالي 6 أشهر، إلى نحو 55%.

ووجه مدبولى بتكثيف العمل فى مواقع العمل، مشيدا فى الوقت نفسه بسرعة الإنجاز، كما شدد على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والتشطيبات لجميع الوحدات.

وصرح وزير الإسكان بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، يبذل جهداً كبيرا فى تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والتنموية المخلتفة بالمدينة، حيث يجرى التشغيل التجريبى لتوسعات محطة المياه بطاقة 86 ألف م3/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة المغذية للمدينة 170 ألف م3/يوم.

وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، ومنها، تنفيذ أعمال مبنى مجمع الورش، وبه 72 ورشة لأعمال الصيانة المختلفة، بجنوب المدينة، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق المدخل الغربى وعمل البوابة الغربية، بتكلفة 13 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، وتنفيذ الطريق الواصل من الطريق الدولى إلى وسط المدينة مباشرة، بتكلفة 34 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، بجانب البدء في تنفيذ موقفين إقليميين للربط من الناحية الشرقية والغربية بالمدينة، بتكلفة 63 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالحى الأول، بتكلفة 48 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالحى الثانى، بتكلفة 60 مليون جنيه، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق (سطحية – أرصفة) بالحى الرابع، بتكلفة 42 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من عمل الطبقة الرابطة لبيت الوطن وجار تطوير أعمال مداخل الساحل المؤدية إلى بيت الوطن، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية (مياه – رى – صرف –فرمة ترابية) بالمجاورة 32 شمال الحى المتميز، لخدمة قطع أراضى الأكثر تميزاً.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب: جار إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 26 بالحى الخامس، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 15 بالحى الثالث، بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومدرسة تعليم أساسى (مدرسة النيل) بالمجاورة 30 بالحى السادس، ومدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 34 بالحى السادس، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، ومدرسة ثانوى عام بمركز الحى السادس، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس، لخدمة قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، وتنفيذ وحدة للرعاية الاجتماعية، بتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه، وتنفيذ مركز طبى بالمجاورة 30 لخدمة عمارات دار مصر وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، ومشروع إحلال وتجديد 16 محطة رفع صحى بالمدينة، بتكلفة تقديرية 88 مليون جنيه.​