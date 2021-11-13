مدبولى يتفقد محطتى صرف صحى بالسويس والجزار : ننفذ حاليا 210 محطات معالجة بالمحافظات

وخلال جولته بمحطة الصرف الصحي، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى محافظات الجمهورية

فى أثناء زيارته لمحافظة السويس، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه محطتى رفع صرف صحى “زرب” القديمة والجديدة.

وخلال جولته بمحطة الصرف الصحي، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث أشار الوزير إلى أنه جار حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة صرف صحي، بحجم طاقة إجمالية 6 ملايين متر مكعب يوميا، تخدم ما يقرب من 40 مليون مواطن.

ولفت إلى أن عدد محطات الصرف الصحي، التى تعمل حاليا تصل إلى 400 محطة، بزيادة تصل إلى 180 محطة خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرا إلى أن محطات معالجة الصرف الصحى الجديدة، موزعة على جميع محافظات مصر، ويصل إجمالى طاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحى إلى 23 مليون متر مكعب مياه يوميا.

ومن جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما يتعلق بمحطة رفع صرف صحى “زرب” القديمة التى تقع بحى السويس، إلى إنها تخدم مساحة 802 فدان، كما تقدم الخدمة لكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، ويبلغ قطر المجمع الداخل إلى المحطة 450مم، وقطر خط الطرد 700مم بطول 4435 م، ويصب على المحطة تصرفات محطات بورتوفيق 1 و2، والسواحل، وشبكات حى السويس ونقطة مصب المحطة إلى مجمع خطوط الطرد الرئيسى القديم ” برك الأكسدة”.

ولفت المهندس رسلان إلى أنه تم إنشاء المحطة عام 1978، وبمرور الوقت أصبحت متهالكة وبحالة سيئة، حيث كان يوجد بها 3 طلمبات 250 ل/ث تصرف إجمالى 20 ألف م3/ يوم، إلى أن توقفت تماما عن العمل منذ عام 1993، مما دعا إلى عمل إحلال وتجديد للمحطة، حيث أصبح عنبر الطلمبات يحتوى على 3 طلمبات تصرف 250 ل/ث لكل طلمبة.

ويصل أقصى تصرف للمحطة 34 ألف م3/ يوم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد ودخول المحطة الخدمة مرة أخرى، وتعمل حاليا المحطة كاحتياطى للمحطة الجديدة، ويتم تشغيلها فى أوقات الذروة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة رفع صرف صحى زرب الجديدة، والتى تقع بحى السويس وتخدم مساحة 802 فدان، وكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، والتى يبلغ قطر المجمع الداخل إليها 1000مم، وقطر خط الطرد 600مم بطول 4435م، وكان تصرف المحطة قبل الإحلال والتجديد يبلغ 20 ألف م3/ يوم،

ولم تكن تلاحق التصرفات الواردة فى نطاق الخدمة، إلا أنه بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، تم رفع الطاقة التصميمية من 20 ألف م3/ يوم إلى أكثر من 90 ألفا.

وخلال تفقده لمحطتى الصرف الصحى زرب القديمة والجديدة، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتوفير 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير قرية عامر، والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية.