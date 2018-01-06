مدبولى يتفقد كوبرى العبور- جهينة قبل تشغيله تجريبيا



بدور إبراهيم:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كماال الدالى، محافظ الجيزة، كوبرى العبور- جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، قبل بدء تشغيله تجريبيا، وتستكمل شركة المقاولون العرب اللمسات النهائية للمشروع، مثل أعمال الإضاءة ورصف المطالع والمنازل، قبل التشغيل التجريبى غدا أو بعد غد.



ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بتركيب لافتات إرشادية لقائدى السيارات، والاهتمام بتنسيق الموقع، والانتهاء من أعمال التوسعة، وكذا التسويات أسفل الكوبرى.



وأوضح وزير الإسكان أن كوبرى العبور- جهينة، هو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وحل مشاكل التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة، التى تشهد تكدسا مروريا، موضح أنه ينقل الحركة للمتجه من الطريق الصحراوى لطريق الواحات، والعكس، دون المرور فى المنطقة المزدحمة بمحور 26 يوليو.



من جانبه أعلن المهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن العمل بالمشروع على 3 ورديات، 24 ساعة، والعاملون سينهون تكليفات الوزير بأقصى سرعة، ” مش هيروحوا غير لما يخلصوا الشغل”، للعمل على سرعة التشغيل التجريبى للكوبرى، الذى سيحدث انفراجة مرورية بالمنطقة.