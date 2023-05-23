«مدبولى» يبحث مع رئيس وزراء الصومال تعزيز التعاون في استيراد الثروة الحيوانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية ، على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصرى للصومال عبر التاريخ، وأكد أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم فى تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم فى تعزيز قدرات الدولة على الصمود.

وتطرق “برى” إلى النجاحات التى حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً فى مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى فى معظم ربوع الصومال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.

وطرح رئيس الوزراء إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال فى مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية فى مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة فى هذا الشأن.