مدبولى يبحث دفع العمل بالعلمين الجديدة

المال -خاص:

عقد د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعين متتاليين، مع استشارى الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة، ومسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، بحضور مسئولى الوزارة، بهدف دفع العمل فى المواقع المختلفة.

وخلال الاجتماع الأول، مع الدكتور ماهر استينو، استشارى الممشى السياحى، أكد الوزير ضرورة مراعاة المطالب الأساسية لذوى الاحتياجات الخاصة، بتوفير منحدرات لسهولة التنقل، على منطقة الكورنيش، مع ضرورة وجود مواقف انتظار خاصة.

وشدد على أهمية مراعاة توفير كل الخدمات، وبأعلى الجودة لمرتادى الشواطئ، وتوفير مسارات الحركة لأقرب نقطة من الشاطئ، مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من الطرق وربط المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الترفيهية، مع الانتهاء من الحديقة الرئيسية على أعلى مستوي.

و أكد ضرورة وجود نقاط مشاهدة ورؤية متنوعة للتمتع بجمال الطبيعة، بمنطقة الكورنيش، و الانتهاء من تنسيق الموقع للمنطقة الترفيهية بمستوى مبهر، واستغلال فرق المنسوب لتنفيذ مصاطب متكررة على مستويات مختلفة، لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر الطبيعية المبهرة للمدينة.

وخلال الاجتماع الثانى، مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، طلب “مدبولى” مضاعفة حجم العمالة والمعدات 4 أضعاف فى كل المواقع، خاصة بالنسبة للأبراج الشاطئية، والوحدات السكنية التى يتم تنفيذها، حتى يتم الإعداد لتسويق هذه الوحدات، مضيفا: “عاوز عامل على كل شبر”.

كما طالب الشركة المنفذة للجامعة بالمدينة، بسرعة الانتهاء من التنفيذ، مؤكدا أنها ستعمل فى العام الدراسى 2019، وبالتالى يجب مضاعفة العمل والجهد.

وقال إن شركة المقاولات الملتزمة معنا فى العلمين وغيرها ستحصل على أضعاف الأعمال المسندة لها، ولدينا عشرات المشروعات بالمدينة، وبندفع كل المستحقات المالية، ولا يوجد لدينا تأخير.

وأوضح أن حجم الأعمال والمشروعات المنفذة فى مصر حاليا غير مسبوق، وهذا يعد فرصة ذهبية لكل شركات المقاولات “واللى مش هيعرف يكبّر شركته، ويشتغل دلوقتى، هيعمل كده إمتى؟”.

من جانبهم، أكد مسئولو شركات المقاولات المنفذة للمشروعات أنهم سيضاعفون العمل بكل المواقع، وأنهم يقدرون أهمية هذه المشروعات، وأشار مسئولو بعض الشركات إلى أنهم ينشئون حاليا فروعا كاملة لهم فى العلمين الجديدة، نظرا لكثرة الأعمال بها.

