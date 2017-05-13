مدبولى ووفد البنك الدولى يزورون عزبة بهى الدين بالدقهلية

بدور إبراهيم

فى متابعتهم لمشروع الصرف الصحى بالدقهلية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، والدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بزيارة عزبة بهي الدين التابعة لقرية طوخ الأقلام، لتفقد نموذج القرى غير المخدومة بالصرف الصحي، والتي سيتم ربطها على المشروع، لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين بدلاً من اعتمادهم على (الترنشات) كوسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي، حيث شرح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ما يقوم به أهالى القرية من كسح الترنشات، وإلقائها بالمصارف، وهو ما يؤثر بيئياً وصحياً، ولذا فالأهالى فى غاية الفرحة بالمشروع، وتبرعوا بالأراضى اللازمة له.

وقابل أهالى العزبة وزير الإسكان ووفد البنك الدولى بالزغاريد، معبرين عن فرحتهم بدخول عزبتهم ضمن مشروع الصرف الصحى، الذى يموله البنك الدولى.

كما انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور حافظ غانم، والمحافظ، لتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالسنبلاوين، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف م3/يوم، وطاقتها الفعلية 10 آلاف م3/يوم، وسيتم ربط قرية طوخ الأقلام عليها، وكذا عزبة بهى الدين، لوجود طاقة استيعابية بها.