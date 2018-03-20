مدبولى ونصر فى مهمة استثمارية بالسعودية

أحمد عاشوربدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، زيارة للسعودية، بغرض عقد لقاءات مع صناديق سيادية بالمملكة، فى إطار بحث تنفيذ مشاريع استثمارية فى العلمين، وجنوب سيناء.وأضافت مصادر مطلعة لـ«ا

أحمد عاشور

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، زيارة للسعودية، بغرض عقد لقاءات مع صناديق سيادية بالمملكة، فى إطار بحث تنفيذ مشاريع استثمارية فى العلمين، وجنوب سيناء.

وأضافت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الزيارة تتضمن استكمال المناقشات حول المشاريع المقرر إقامتها عبر صندوق الاستثمار المشترك، برأسمال 16 مليار دولار، والمعدل باتفاق جديد تم توقيعه خلال زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لمصر مؤخرا.

وقالت المصادر إن الاتفاق المعدل سمح بدخول الحكومة المصرية بحصة عينية فى المشاريع التى سيتم تنفيذها، إلى جانب التأكيد على ضمان تحويل الأرباح للخارج.

كان بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، قد ذكر خلال زيارة «بن سلمان» لمصر، أنه سيتم اختيار المشاريع التى سينفذها الصندوق، عبر خريطة مصر الاستثمارية.

وأضاف أن التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى هذا الإطار، يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة، وخلق تكامل إقليمى تنموى.