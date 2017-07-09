مدبولى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محور 30 يونيو



بدور إبراهيم : تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذى للأعمال بمحور 30 يونيو، بالمحافظة.



وطلب مدبولى من المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، المشرف على تنفيذ المحور، ضغط العمل بالمواقع، لسرعة الانتهاء من هذا المحور المهم، الذى يحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية، والتنسيق مع المحافظ لإزالة أى معوقات وحل جميع المشاكل.



وقال مدبولى إن محور 30 يونيو طريق حر بطول 95 كم، وعرض 80 م تقريباً، يبدأ من جنوب بورسعيد، ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى (الكيلو 94)، مضيفاً أنه طريق مزدوج، وكل اتجاه به 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، ويشتمل على 14 كوبرى، منها 8 رئيسية على المسار (شادر عزام – الكسارة أبوشلبى السطحى – السكة الحديد – ترعة الإسماعيلية – المحسمة – القاهرة /الإسماعيلية الصحراوى – ويجرى تصميم كوبريين على مصرف بورسعيد الرئيسى، ومصرف القنطرة شرق) بجانب 6 كبارى فرعية عمودية على المسار (الصالحية – فاقوس الفردان – الكسارة أبوشلبى العلوى – 36 الحربى – وادى الملاك – ويجرى تصميم كوبرى على مصرف بورسعيد الرئيسى)، كما يشتمل المحورأيضاً على 16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطات خدمة، ومحطات لتحصيل الرسوم.



وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح الوزير أنه محور النقل الأساسى لخدمة تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس، ويهدف للإسراع بمعدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش –خليج السويس) ببعضها، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة، والمطرية، والجمالية، وجبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يسهم فى إسراع معدلات التنمية، إلى جانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية مهمة على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس)، بالإضافة إلى الربط بين مصر وأفريقيا، بالربط المستقبلى على محور أفريقيا.



وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تعمير سيناء يقوم بتنفيذ عدد آخر من المشروعات بمحافظة بورسعيد، ومنها: إنشاء كوبرى حمولة 90 طن بطول 220 م، وعرض 28,4 م، فوق قناة الاتصال بامتداد محور 23 ديسمبر بجنوب محافظة بورسعيد، بتكلفة تقديرية 86 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى 30 أغسطس القادم، ومشروع أعمال رفع منسوب مساحة 356 فداناً بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والملاصقة لبحرى الحوض السمكى، بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه يونيو 2018، ومشروع أعمال البنية الأساسية لمنطقة بحري الحوض السمكي بالمنطقة الصناعية، جنوب الرسوة، بتكلفة تقديرية 62 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام حتى شادر عزام بطول حوالي 10 كم، وعرض 7م + 3م طبانات، بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، ورفع كفاءة بعض الطرق الرئيسية والهامة بالمحافظة.

