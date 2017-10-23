مدبولى وفودة يتابعان موقف المشروعات المنفذة بجنوب سيناء

بدور إبراهيم :





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، وتطوير المناطق العشوائية، المنفذة بالمحافظة.



في بداية الاجتماع توجه اللواء خالد فودة، بالشكر للوزير، ومسئولي الوزارة على جهودهم المبذولة في أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر شباب العالم، الذي سيُعقد الشهر المقبل بالمدينة.



وأشار إلي أنه تم الانتهاء من شبكة صرف مياه الأمطار بالمدينة، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، كما استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ8 سيارات كسح، مع زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة.



وعرض موقف وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها، والتي تبلغ نحو 9112 وحدة، منها 2604 وحدات بتمويل صندوق الإسكان بالمحافظة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، علي سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات، مشيراً إلى أن التأخير في التسليم في بعض المواقع بسبب المهلة التي حصلت عليها جميع شركات المقاولات من مجلس الوزراء بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، ولكن يتم مضاعفة العمل حاليا في جميع المواقع لتعويض فترة توقف العمل السابقة.



وصرح بأنه تمت مناقشة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة، وتم التشديد على سرعة صرف 90 مليون جنيه هذا الأسبوع من مستخلصات المقاولين لدفع العمل في المواقع المختلفة، خاصة بمنطقة الرويسات، كما تم التوجيه أيضاً بسرعة الانتهاء من الـ500 وحدة التي يتم تنفيذها بشرم الشيخ.

