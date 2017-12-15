مدبولى وعبدالحميد يتفقدان الأسمرات 3 والمحروسة 1 و 2

بدور إبراهيم:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة مشروعى الأسمرات 3، والمحروسة 1و2، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمحافظة القاهرة.

واستعرض الوزير والمحافظ، نسب تنفيذ العمارات والمباني الخدمية في مشروع الأسمرات 3، والتى يتم تنفيذ 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة ، تتكون من أرضي و 9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة علي 60 وحدة، و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، و 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامي سباحة، ومبنى اجتماعي، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل منها، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، و مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وشدد “مدبولى” على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المباني الخدمية، لدعم أهالي الأسمرات 1 و 2 فضلا عن أهالي الأسمرات 3 عند تسكينهم.

وقال المحافظ، إن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وصندوق “تحيا مصر”، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشروع المحروسة 1 الذي يتم تنفيذه علي أرض الـ 33 فدانا بمدينة النهضة، فجار تنفيذ 66 عمارة، فضلا عن تنفيذ 65 عمارة أخرى في مشروع المحروسة 2.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تكثيف العمل فى مشروع “المحروسة 1و2″، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ، مع ضرورة الانتهاء من المبانى الخدمية بالمشروع، و تم تخصيص أراض للمدارس والمراكز الطبية، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومراكز التدريب، وغيرها من الخدمات.