«مدبولى» ورئيس وزراء العراق يعقدان جلسة مباحثات وتوقيع 11 وثيقة تعاون 

بدأت جلسة المباحثات المصرية العراقية، برئاسة رئيسى وزراء البلدين حيث يتم مناقشة ملفات التعاون المشتركة ، وعقب انتهاء الجلسة سيتم عقد مراسم توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق.

وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقي.

حيث يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق اليوم اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي.

كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.