مدبولى: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعى لقاطنى المناطق العشوائية بالقليوبية

الموافقة على توفير وحدات بالإسكان الاجتماعى بالإيجار للحالات الخاصة بالمحافظة

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هدفنا هو الحفاظ على حياة ساكنى تلك المناطق وتأمينهم، وتوفير مستوى حياة أفضل اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً لهم.



وصرح الوزير بأنه يوجد بمحافظة القليوبية 11 منطقة عشوائية غير آمنة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حيث قام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية على نحو 40 فداناً، بالمخالفة، حيث تقع هذه المبانى تحت خطوط الضغط العالى، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة لساكنى هذه الوحدات الخطرة المخالفة، حيث إن تكلفة نقل خطوط الضغط العالى بالـ11 منطقة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جداً، خاصة أن هناك نحو 45 منطقة على مستوى الجمهورية بها نفس المشكلة، وبالتالى سيبدأ المحافظ، ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات فى عقد اجتماعات مع ساكنى هذه المناطق للاتفاق على نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، فى مناطق آمنة مخططة، وتتوافر بها الخدمات المختلفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على باقى نماذج المناطق العشوائية غير الآمنة التى تقع تحت خطوط الضغط العالي.



على جانب آخر، طلب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحصول على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار فى منطقة الخصوص (غرفتان وصالة) لتوفيرها للحالات الخاصة بالمحافظة، ووافق الوزير على أن تتولى المحافظة تحصيل قيمة الإيجار الشهرية من المواطنين المستفيدين بالوحدات.