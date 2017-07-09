مدبولى والغضبان يتفقدان المساكن الجديدة لأهالى عزبة أبوعوف

بدور إبراهيم:



قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتفقد منطقة عزبة أبوعوف، بعد إزالة العشش وتسكين الأهالى بالوحدات السكنية الجديدة التي أنشأتها وزارة الإسكان، وجرى الاتفاق بين الوزير والمحافظ، على الشراكة في مشروع سكني استثماري، يتم تنفيذه على الأرض.



كما تجول الوزير والمحافظ بمساكن المواطنين الجديدة، وقال أحد المواطنين للوزير: “ربنا يبارك لكم .. الشقة مش ناقصة حاجة”، وكلف الوزير بالتعامل بحزم مع أي مواطن يقوم بتنفيذ مخالفة بنائية في الوحدة السكنية المُخصصة له، قائلاً: “مش هنسمح لحد يشوه المشروع، أو يحوله لمنطقة عشوائية مرة أخرى”، مخاطباً رئيس الحي: “هذه مهمتك ونريد متابعة مستمرة لكل الوحدات”.



في الوقت نفسه، تجمع عدد من المواطنين بدعوى عدم حصولهم على وحدات بمشروع عزبة أبوعوف، وأكد المحافظ أنهم لا يستحقون، وأنه تم حصر جميع من كان لهم عشش، وحصلوا مقابلها على وحدات، مؤكدا أنه لن تذهب الوحدات المدعومة إلا لمستحقيها.