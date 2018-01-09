مدبولى: نهدف الوصول بحجم المياه المحلاة إلى 1.5 مليون متر يوميًّا

❐ تحويل 57 محطة معالجة صرف صحى من ثنائية إلى ثلاثية خلال العامين ❐ 397 مليار جنيه استثمارات الوزارة فى مختلف قطاعات التنمية منذ 2014 كشف المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المستهدف خلال الـ 4 سنوات ونصف المقبلة الوصول بحجم المياه المنتجة يوميًا عبر محط

❐ تحويل 57 محطة معالجة صرف صحى من ثنائية إلى ثلاثية خلال العامين

❐ 397 مليار جنيه استثمارات الوزارة فى مختلف قطاعات التنمية منذ 2014

كشف المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المستهدف خلال الـ 4 سنوات ونصف المقبلة الوصول بحجم المياه المنتجة يوميًا عبر محطات التحلية الجارى تنفيذها حاليا إلى مليون ونصف مليون متر مكعب.

وأشار على هامش كلمته أمام الرئيس السيسى أمس إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تطوراً فى الطاقة التصميمية لتحلية مياه البحر حتى عام 2022، ويجرى تنفيذ عدد من المحطات بطاقة 539 ألف م3/ى، بتكلفة حوالى 9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/ى، بتكلفة 12820 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحى قائمة بطاقة 369 ألف م3/ى، بتكلفة 1616 مليون جنيه.

وشدد على أنه بناء على توجيهات الرئيس تم التركيز على أن تصبح جميع مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى ذات معالجة ثلاثية لاعادة تدوير تلك المياه والاستفادة منها، مشراً الى ان الطاقة الفعلية للمحطات حاليا 4 مليارات متر مكعب سنويا.

وأضاف أنه خلال العامين المقبلين سيتم العمل فى تحويل 57 محطة معالجة من ثنائية الى ثلاثية.

وحول موقف تغطية القرى بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، قال الوزير إن إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحى حتى الآن 911 قرية، بنسبة %19من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجرى العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى نهاية يونيو2018.

واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر فى عام2014، مشيراً الى ان استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه فى مختلف قطاعات التنمية العمرانية.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليارا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من العام 2019.

ولفت إلى إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، شرق بورسعيد، المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، امتداد زايد، توشكى، غرب بنى سويف، غرب ملوى، واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه.

وقال مدبولى إن عدد الوحدات السكنية (تم ويجرى تنفيذها) التى تمت إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، بلغ مليونًا و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية.

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير محور كوبرى الفنجرى فى وقت قياسى ويبلغ طوله الكوبرى كيلو ونصف وتم تنفبيذ أعمال بتكلفة 300 مليون جنيه ويطبق بالكوبرى المنظومة الإضاءة الليلية.