مدبولى : ننفذ 13 مدينة جديدة..والعلمين أيقونة الساحل الشمالى

صلّى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة اليوم، وسط عمال شركة المقاولون العرب، على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال متابعته للمسات الأخيرة، لاحتفال الغد بوضع الرئيس عبدالفتاح السيسى لحجر أساس المدينة.

وتوجه الوزير بالشكر لجميع العاملين الذين بذلوا مجهودا كبيرا لتحقيق هذا الإنجاز فى شهور عديدة، مؤكدا أن الدولة تنفذ حاليا 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، فى مراحل مختلفة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص للاستثمار، وتوفير فرص العمل، ومنها : العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط – ناصر.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة، مساحتها 48 ألف فدان تقريبا، ونعمل حاليا على أن تعمل وتكون بها حياة على مدار العام، وليست مدينة للمصيف، ولذا يضم مخططها الإستراتيجى منطقة صناعية، وأخرى سكنية، ومنطقة للجامعات والخدمات المختلفة، ونهدف إلى أن تصبح المدينة أيقونة للساحل الشمالى الغربى كله.