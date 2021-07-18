«مدبولى» من الطابق 44 بأبراج مارينا : «العلمين الجديدة» واعدة بالفرص الاستثمارية والحياة

وقال إن التصور الذى يتم تنفيذه فى المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مدينة العلمين الجديدة، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان ، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن “العلمين الجديدة” منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية، وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة، والدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التى تتوافر على أرض الوطن.

وقال إن التصور الذى يتم تنفيذه فى المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم.

واستهل رئيس الوزراء جولته فى مدينة العلمين الجديدة، بتفقد عدد من المشروعات ذات الغرض السكنى والسياحى التى يتم تشييدها، حيث زار عدداً من الأبراج التى شيدت بالفعل ويتم استكمال تنفيذها بالمنطقة الشاطئية المعروفة بأبراج مارينا العلمين.

وصعد «مدبولى» إلى الطابق الأخير رقم 44 فى أحد الأبراج الشاطئية المرتفعة فى مواجهة ساحل البحر المتوسط، لرؤية المنطقة من نقطة مشاهدة مرتفعة كاشفة لما تم تنفيذه، والخطوات اللازم استكمالها.

واستمع إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى أشار إلى أن هذه المنطقة المميزة تشهد تنفيذ 18 برجاً سكنياً، يصل طولها إلى 44 طابقاً.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى لعدد 15 برجاً سكنياً فى إطار ذلك المشروع العملاق، كما يتم استكمال تنفيذ ثلاثة أبراج سكنية حالياً، مع أعمال التشطيبات، وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج المنفذة، مضيفاً أنه تم البدء فى أعمال الأساسات لسبعة أبراج أخرى بهذه المنطقة.

كما صعد رئيس الوزراء إلى نموذج آخر من نماذج الأبراج الشاطئية الذى تم الانتهاء من جانب كبير به فى أعمال التشطيب، للوقوف على تنوع نماذج الانشاء والتصميمات المتنوعة للتنفيذ من الخارج والداخل، وتعرف على معدل تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى التى قارب اتمامها وكذلك أعمال التشطيبات.

حيث أشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب عدد 14 طابقا، وجار العمل فى واجهات 27 طابقاً.

وتفقد «مدبولى» ومرافقوه نموذج وحدة تم تشطيبها وفرشها، وأشاد بمستوى التنفيذ، والتقط صورة تذكارية مع العمال القائمين على تنفيذ التشييد والتشطيب.

ووجه رئيس الوزراء بضغط معدلات التنفيذ فى هذا المشروع الحضاري، وكلف بأن يتم الانتهاء من تخطيط الشوارع فى المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها بشكل مكثف لإظهار ملامح هذه المنطقة الرائعة وما يتم تشييده من مبان مبهرة، ويساهم فى إضافة مظهر جمالى فريد، وكذا اتمام كافة مكونات المنطقة الترفيهية والممشى السياحى المواجه للأبراج.



