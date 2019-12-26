مدبولى للوزراء الجدد : كل مسئول يُكمل مسيرة الآخر

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاجتماع الأول لحكومته بالتشكيل الجديد، وتوجه بالشُكر والتقدير إلى الوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، لما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وأكد أن كل جُهد مخلص يُبذل بهذه المرحلة من تاريخ الوطن محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه ، وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة إعداد صف ثان وثالث من القيادات بكل وزارة ومحافظة.

ووجه مدبولي التهنئة إلى الوزراء الجدد ونوابهم، وقال إن نهج الدولة الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية إلى من يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، حتى نستكمل ونواصل سوياً بناء الوطن وتنميته.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة التنسيق التام بين الوزراء وبشكل خاص في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات ، ووجه بالابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، ويشكل خاص فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم .

كما شدد أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفقا للتوقيتات المقررة لها .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء البرلمان ، وحضور جلسات مجلس النواب واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم.

وقال إن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد .

وتطرق رئيس الوزراء إلى احتفالية اليوم العالمي للذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم “قادرون باختلاف” وحظيت بحضور رئيس الجمهورية، وأشاد بالافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم .

وخلال الاجتماع عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى .

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً حول جهود التحرك لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” التي كلف رئيس الجمهورية بإطلاقها بمنتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة .