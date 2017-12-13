مدبولى: لا مشاكل بمرافق العاصمة.. وتأجيل طرح الشقق

❏ انفراد «المال» بسعر الأراضى يُلقى بظلاله على لقاء وزير الإسكان بالمطورين المال ـ خاص كشف الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة أرجأت طرح أول شقق الحى السكنى الذى تنفذه

❏ انفراد «المال» بسعر الأراضى يُلقى بظلاله على لقاء وزير الإسكان بالمطورين

المال ـ خاص

كشف الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة أرجأت طرح أول شقق الحى السكنى الذى تنفذه بالعاصمة الإدارية الجديدة ولم يتم تحديد موعد للطرح إلى الآن.

ويشمل الحى السكنى 25 ألف وحدة سكنية، وكان وزير الإسكان قد أعلن أغسطس الماضى عن طرحها على المواطنين للحجز عقب عيد الأضحى الماضى.

وأشار الوزير، على هامش مؤتمر الغرفة الأمريكية أمس، إلى أن الهيئة لا تتعجل عملية الطرح، كما أن عمليات تنفيذ المرافق بالعاصمة تسير بوتيرة سريعة ولا توجد أى مشاكل بها، موضحة أن نظرة المستثمرين والمواطنين للعاصمة شهدت اختلافاً كبيراً عقب الطروحات الأخيرة وظهور ملامح المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها بها فى فترة زمنية قياسية.

وأوضح أن هناك العديد من الطلبات من السفارات بمختلف الدول لتأسيس مقار لها بالعاصمة الإدارية بما يعكس الطفرة التى حققتها المدينة خلال وقت زمنى وجيز.

ودعا وزير الإسكان المطورين لبدء تنفيذ مشروعات فى مختلف أنحاء الجمهورية وعدم التركيز على مناطق بعينها، خاصة مع بدء إطلاق العديد من المدن، منها ناصر والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إقبال المطورين والطلب المتزايد على أراضى العاصمة فى فترة زمنية وجيزة هو ما دفع نحو ارتفاع أسعارها سريعًا.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهه المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة حول انفراد «المال» فى عددها أمس بوصول سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة بالأراضى الاستثمارية العمرانى المتكامل إلى 4500 جنيه للمتر بالقطع المتميزة، وقال إن هذا السعر مبالغ به فى ضوء التغيرات الأخيرة فى تكلفة البناء، مشيرًا إلى ضرورة بحث شركات التطوير العقارى آليات تنفيذ وحدات تلائم احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.

وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إنه جارٍ دراسة تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة، واختيار اسم مميز للمشروع.

فى سياق متصل، طالب وليد هندى، المدير التنفيذى لشركة كابيتال جروب برويتز العقارية، بضرورة إجراء دراسات من قبل الهيئة والجهات المعنية لتقليل مساحات الشوارع بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حتى لا يتم الاعتماد على السيارات بشكل كامل، وذلك أسوة بالاتجاه العالمى لمدن العمران.