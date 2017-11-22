مدبولى: قطاع المقاولات وفر 4 ملايين فرصة عمل فى 3 سنوات

بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازق أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان واالمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع البناء والتشييد استطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية توفير من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل وذلك فى مختلف المشروعات. وأشار خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان واالمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع البناء والتشييد استطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية توفير من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل وذلك فى مختلف المشروعات.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية، إلى أن قطاع التشييد شهد طفرة ملحوظة فى الآونة الأخيرة مع طرح العديد من المشروعات الكبرى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن القطاع استطاع تحقيق أعلى معدلات نمو وفقا لجميع المؤشرات.

ولفت إلى أن حجم الأعمال الحالى والمزمع طرحه من قبل الدولة يتطلب العديد من شركات المقاولات المحلية وأيضا العربية، نظرا لأن حجم الأعمال الحالى يفوق عدد الشركات العاملة فى السوق.

وشدد على أن الوزارة تدعم عقد تحالفات بين شركات المقاولات المحلية والعربية لتنفيذ مشروعات داخل مصر أو بالخارج، وتشهد الدول العربية طفرة على مستوى الأعمال والمشروعات أيضا.