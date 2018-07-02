مدبولى: قريبًا طرح 25 قطعة أرض استثمارية فى 10 مدن جديدة

وليد عباس: 5 قطع عمرانى متكامل فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة..و3 قطع سياحى فى أسوان الجديدة وقطعتان سياحى وعمرانى بدمياط الجديدة



بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح 25 قطعة أرض استثمارية بنشاط عمرانى متكامل، بمساحة إجمالية نحو 870 فداناً، فى 10 مدن جديدة.

وحول تفاصيل الأراضى التي سيتم طرحها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة 6 أكتوبر، سيتم طرح 3 قطع أراض بنشاط عمرانى متكامل، وهى: قطعة الأرض رقم 5 بالحى الخامس بالتوسعات الشرقية بمساحة 31.14 فدان (فيلات)، وقطعة الأرض رقم 14 بالحى الخامس بالتوسعات الشرقية بمساحة 69.8 فدان (فيلات)، وقطعة الأرض رقم 5 بحدائق أكتوبر بمساحة 10.17 فدان (عمارات)، وفى مدينة القاهرة الجديدة، سيتم طرح قطعتى أرض، وهما: قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بنشاط عمرانى متكامل، بمساحة 75 فدانا، وقطعة أرض شمال مشروع الرحاب بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 48 فدانا، وفى مدينة أسوان الجديدة، سيتم طرح 3 قطع أراض، وهى: قطعة أرض بمنطقة الشريط السياحى، بنشاط سياحى، بمساحة 26.13 فدان، وقطعة الأرض بجوار مركز المال والأعمال، بنشاط سياحى، بمساحة 117 فداناً، وقطعة الأرض بجوار مركز المال والأعمال، بنشاط سياحى، بمساحة 148.06 فدان.

وأضاف: فى مدينة السادات، سيتم طرح 6 قطع أراض، وهى: قطعة الأرض رقم (ب) بحى الزهور، بمساحة 39 فداناً، وقطعة أرض بالمنطقة السكنية 33، بمساحة 11.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (أ) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (د) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 20 فداناً، وقطعة الأرض رقم (ب) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (ج) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان، وفى مدينة دمياط الجديدة، سيتم طرح قطعتى أرض، وهما: قطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الامتداد الشرقى، بنشاط قرية سياحية وفندق، بمساحة 19.6 فدان، وقطعة أرض بمنطقة الامتداد الغربى، بنشاط عمرانى متكامل، (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 21.17 فدان، وفى مدينة أسيوط الجديدة، سيتم طرح 3 قطع أراض، وهى: قطعة الأرض رقم (27) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 20.05 فدان، وقطعة الأرض رقم (26) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 32.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 23 فداناً، وفى مدينة سوهاج الجديدة، سيتم طرح قطعتى أرض، وهما: قطعة أرض بمنطقة النخيل بالحى السادس (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 19.62 فدان، وقطعة أرض بالمجاورة الخامسة بمنطقة التوسعات الجنوبية (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 60.23 فدان، وفى مدينة أخميم الجديدة، سيتم طرح قطعتى أرض، وهما: قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة 2، بمساحة 14 فداناً، وقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة 2، بمساحة 14 فداناً، وفى مدينة قنا الجديدة، سيتم طرح قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة النوادى، بمساحة 9.95 فدان، وفى مدينة الشيخ زايد، سيتم طرح قطعة الأرض بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، بمساحة 12.39 فدان.