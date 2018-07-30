مدبولى: طرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 14 مدينة جديدة.. قريباً

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير، فى 14 مدينة جديدة.وحول تفاصيل الأراضى التي سيتم طرحها، قال المهندس وليد عباس، معاون

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير، فى 14 مدينة جديدة.

وحول تفاصيل الأراضى التي سيتم طرحها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة القاهرة الجديدة، سيتم طرح 16 قطعة أرض بمسلسل 1، بمنطقة الأندلس، بمساحات من 640 : 960 م2، وفى مدينة حدائق أكتوبر، سيتم طرح 88 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1 – جزء من القطعة 14 بجوار الإسكان المتميز على طريق القاهرة الفيوم، بمساحات من 700 : 1084 م2، وفى مدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 122 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، بالحى السادس، بمساحات من 600 : 1000 م2، وفى مدينة بدر، سيتم طرح 35 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، شمال الحى الرابع، بمساحات من 680 : 1200 م2، وفى مدينة العاشر من رمضان، سيتم طرح 27 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، شرق الحى 16، بمساحات من 670 : 780 م2، وفى مدينة طيبة الجديدة، سيتم طرح 26 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، بالمنطقة السياحية، بمساحات من 725 : 1250 م2، وفى مدينة سوهاج الجديدة، سيتم طرح 16 قطعة أرض (7 قطع بمنطقة مسلسل 1، بمنطقة عمارات الحى الثالث، بمساحات من 880 : 1040 م2، و9 قطع بمنطقة مسلسل 2، بمنطقة 127 فداناً، بمساحات من 998 : 1185 م2).

وأضاف معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة الشروق، سيتم طرح 12 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، بالمجاورة ب2، بالحى الثانى، بمتوسط مساحة 700 م2، وفى مدينة أسيوط الجديدة، سيتم طرح 4 قطع أراض بمنطقة مسلسل 1، بمنطقة المستثمر الصغير، بالحى الثانى، بمساحات من 760 : 1090 م2، وفى مدينة العبور، سيتم طرح قطعتى أرض بمنطقة مسلسل 1، بمنطقة المستثمر الصغير 2، بين الحيين الرابع والثالث، بمساحة 1200 م2، وفى مدينة أسوان الجديدة، سيتم طرح 10 قطع أراض بمنطقة مسلسل 1، بالقرب من منطقة الجامعات، بمساحات من 880 : 1480 م2، وفى مدينة المنيا الجديدة، سيتم طرح 19 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، بمنطقة الخدمات الإقليمية بمنطقة 840 فداناً، بمساحات من 600 : 1200 م2، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، سيتم طرح 16 قطعة أرض بمنطقة مسلسل 1، بالمجاورة الأولى، بالحى السكنى الأول، بمساحات من 670 : 780 م2، وفى مدينة 15 مايو، سيتم طرح 7 قطع أراض (5 قطع بمنطقة مسلسل 1، بجوار مجاورة 33، بمساحات من 627 : 783 م2، وقطعتين بمنطقة مسلسل 2، بمركز الحى (1/ب)، بمساحات من 634 : 680 م2).

وفيما يتعلق بالاشتراطات البنائية، قال المهندس وليد عباس: يتم إنشاء عمارات سكنية، بحيث لا تزيد النسبة البنائية عن 50 % من المساحة، وبحد أقصى 4 وحدات في الدور، بارتفاع (بدروم “جراج” + أرضي + (3 أدوار ببعض المدن، و4 أدوار ببعض المدن، و5 أدوار ببعض المدن) بحد أقصى، وبما لا يتعارض مع الارتفاعات المسموح بها من القوات المسحلة + غرف سطح خدمية 25% من مسطح المبنى ولا تمثل وحدة سكنية.

وأوضح معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مساحة الوحدة من 100 : 120 م2، وتخصص جميعاً للاستخدام السكنى فقط، مع استثناء وحدات الدور الأرضى فقط من الحد الأدنى لمساحة الوحدة، والالتزام بالحد الأقصى لمساحة الوحدة 120 م2.

وأكد المهندس وليد عباس أن مساحات قطع الأراضى المطروحة قابلة للعجز والزيادة، والعبرة بمحضر الاستلام الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

