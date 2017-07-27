مدبولى : طرح كراسات شروط 24024 قطعة أرض الأحد

بدور إبراهيم: صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم الأحد المقبل، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ24024 قطعة أرض، بـ 19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزاً. وقال وزير الإسكان إنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 6-8 – 2017 وحتى 27- 8 – 2017، في الـ 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك. وأوضح أن القطع المطروحة تشمل مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج. وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالى: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و277 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة. و بخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى،أوضح أنه يتعين أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، مضيفاً أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة. وأشار إلى أنه بشأن أسلوب التخصيص لأراضى الإسكان الاجتماعى، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. وفيما يتعلق بنظام السداد، قال إنه سيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) + 1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها. و بالنسبة لأراضى الإسكان المتميزة، أكد أنه سيتم طرح 7373 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة. وأشار “السباعى” إلى أن الشروط الواجب توافرها لحجز أراضى الإسكان المتميزة، تتضمن أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. وفيما يتعلق بأسلوب التخصيص، أوضح أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. و بشأن نظام السداد، قال إنه سيتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف جنيه لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، وفى حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، ويتم سداد الباقى وقدره 75% من إجمالى الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، موضحاً أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. وأشار إلى أنه بشأن الأراضى السكنية المطروحة بمناطق “أكثر تميزاً”، فقد تم طرح 3930 قطعة أرض، يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، فى المدن التالية : 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و6 قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة. وقال “السباعى” يشترط فى المتقدم لحجز قطعة الأرض بمناطق “أكثر تميزاً”، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. و بشأن أسلوب التخصيص، لفت إلى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. وبخصوص نظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 350 ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكي بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية، بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحاً أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. و أشار إلى أن مناطق الأراضي متاحة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.​