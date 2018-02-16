مدبولى : تنفيذ 9 مشروعات مياه و6 صرف صحى بالمنوفية

بدور إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم ويجري تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة المنوفية، بطاقة 1.17 مليون م3/يوم، بتكلفة 2.55 مليار جنيه، كما تم ويجري تنفيذ 29 مشروعا لصرف صحي المدن، بطاقة 440 ألف م3/يوم، بتكلفة حوالي 2.3 مليار جنيه، بينما يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ62 قرية، بما نسبته 20 % من إجمالي قرى المحافظة، بخلاف 89 قرية تمت خدمتها بالصرف الصحي بما نسبته 29 % من إجمالي قرى المحافظة.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، أوضح أنه يجري تنفيذ 9 مشروعات وهي (استكمال شبكات محطة مياه تلا وخطوط المياه والخزانات – استكمال شبكات محطة مياه الشهداء وخطوط المياه والخزانات – استكمال شبكات محطة مياه بركة السبع وخطوط المياه والخزانات – محطة مياه الباجور وخطوط المياه والخزانات – شبكات مياه شبين الكوم والخزانات – محطة مياه الحامول – 4 محطات إزالة حديد ومنجنيز معدنية – 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز (خرساني) ضمن 240 قرية – محطة المياه المرشحة بشما فائقة الترشيح).

وبخصوص مشروعات صرف صحي المدن، أشار إلى أنه يجري تنفيذ 6 مشروعات وهي : (توسعات محطة صرف صحى شبين الكوم – استكمال شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع صرف صحى سمادون (2) – تطوير وتأهيل المرحلتين الأولى والثانية لمحطة صرف صحي منوف – استكمال شبكات صرف صحي البتانون – استكمال شبكات صرف صحي بركة السبع – استكمال شبكات صرف صحي سنتريس وسبك الأحد).

وأعلن الوزير أنه بالنسبة لتوصيل خدمات الصرف الصحي لقرى محافظة المنوفية، والبالغة 310 ، فيتم حاليا توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 62 قرية بما نسبته 20 % من إجمالي قرى المحافظة، بخلاف 89 قرية مزودة بالصرف الصحي بما نسبته 29 %.

و قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه سبق الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعا، ودخلت الخدمة، وهي (محطة وشبكة شبيـن الكوم (م1) – محطة مياه شبيـن الكوم (م2) – محطة وشبكة منوف – محطة وشبكة أشمون القديمة – توسعات أشمون – محطة مياه مدينة السادات – 72 بئرا ارتوازية بأنحاء المحافظة – 10 آبار بقطر 12 بريف المحافظة – وحدة إزالة حديد ومنجنيز طهواي – وحدة إزالة حديد ومنجنيز شبيـن الكوم – 27 محطة مياه مرشحة نقالي – محطة مياه مدمجة بهواش – محطة مياه مدمجة الطرانة – محطة مياه مدمجة الخطاطبة البلد – محطة مياه مدمجة الخطاطبة المحطة – محطة مياه مدمجة منشية النور – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بجزي – محطة إزالة حديد ومنجنيز طوخ طنبشا – محطة إزالة حديد ومنجنيز كفر البتانون – محطة إزالة حديد ومنجنيز منشية النور – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بساحل الجوابر – محطة مياه تلا وشبكاتها – محطة مياه الشهداء وشبكاتها – محطة مياه بركة السبع وشبكاتها – محطة إزالة الحديد والمنجنيز ببخاتي – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بشنشور – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطليا – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بصفط جدام – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بالراهب – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بأبو سنيطة – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بالكوم الأحمر – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بشبرا بلولة – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بسمادون – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بصنصفط – محطة إزالة الحديد والمنجنيز بساقية أبو شعرة – محطة إزالة الحديد والمنجنيز باصطباري).

وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعا بالصرف الصحى، وهي (محطة وشبكة جنزور – محطة وشبكة بركة السبع – محطة وشبكة ميت بره وكفر الشهيد – محطة وشبكة قويسنا – محطة وشبكة شبيـن الكوم – محطة وشبكة تلا – محطة وشبكة البتانون – محطة وشبكة منوف – توسعات محطة منوف وخدمة مدينتي سرس الليان والباجور وقري (سدود –الحامول – شبرازنجي – كفر شبرازنجي – جروان – زاوية جروان) – محطة وشبكة طهواي وشما – محطة وشبكة سمادون – محطة وشبكة أشمون – محطة وشبكة الشهداء – محطة وشبكة طليا وعزبة أشمون – محطة وشبكة سنتريس وسبك الأحد – توسعات صرف صحى قويسنا م1 – توسعات صرف صحى قويسنا م2 – إحلال وتجديد خطي طرد 1 ، 4 بشبيـن الكوم – محطة وشبكة زاوية رزين – صرف صحي وصناعي مبارك الصناعية – محطة وشبكة صرف صحي كفر الخضرة – محطة وشبكة صرف صحي سبك الضحاك – شبكات صرف صحي تلا (بروي).

