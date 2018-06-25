مدبولى: تنفيذ 11011 وصلة منزلية لخدمات الصرف الصحى بالقليوبية

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية نفذت 11011 وصلة منزلية لتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ186160 نسمة، بتكلفة تقديرية 20.8 مليون جنيه، للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المُنفذة بقرى القليوبية،



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية نفذت 11011 وصلة منزلية لتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ186160 نسمة، بتكلفة تقديرية 20.8 مليون جنيه، للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المُنفذة بقرى القليوبية، كما اتخذت الشركة عدداً من الخطوات الملموسة للتغلب على مشاكل الصرف الصحى بالخصوص.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية: تتوزع الـ11011 وصلة منزلية للصرف الصحى كالتالى: 1144 وصلة بمركز القناطر الخيرية، لخدمة 67321 نسمة، و7058 وصلة بمركز شبين القناطر، لخدمة 62426 نسمة، و880 وصلة بمركز طوخ، لخدمة 33178 نسمة، و550 وصلة بمركز كفر شكر، لخدمة 9373 نسمة، و1379 وصلة بمركز بنها، لخدمة 13862 نسمة.

وبالنسبة للخطوات التى اتخذتها الشركة للتغلب على مشاكل الصرف الصحى بالخصوص، أضاف المهندس مصطفى مجاهد: تم الانتهاء من ربط المجمع بعزبة علام بقطر 900 مم على غرفة الاتصال رقم 2، بالإضافة لربطها على منطقة المعاجينى، مما أدى إلى تحسن الوضع بنسبة كبيرة، ويجرى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار رئيسية لعزبة علام بمدينة الخصوص قطر (600 مم – 400 مم) بطول 1200 م، كما تم ربط خط الطرد لمحطة رفع الباقوش على غرفة الاتصال، وتم ربط منطقة الأمير عليها مؤقتاً لحين الانتهاء من إحلال وتجديد وربط خط الانحدار على محطة الباقوش، مما أدى الى التغلب على مشكلة الطفوحات المستمرة، بجانب عمل خط صرف صحى بطول 500 م لخدمة منطقة الضمرانى وربطه على غرفة الاتصال رقم 2، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة رفع مياه الصرف بالمحطة الحلزونية بالخصوص.​