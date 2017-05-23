مدبولى: تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى من عوائد بيع الأراضى

محمود زكىكشف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات الإسكان التى تقوم الوزارة بتنفيذها تعمل على توفير ما يقارب ثلاثة ملايين فرصة عمل.وأضاف مدبولى خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات، أنه يتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى من بيع الأراضى.واشار مدبو

محمود زكى

كشف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات الإسكان التى تقوم الوزارة بتنفيذها تعمل على توفير ما يقارب ثلاثة ملايين فرصة عمل.

وأضاف مدبولى خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات، أنه يتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى من بيع الأراضى.

واشار مدبولى أنه خلال الزيارات التي يقوم بها نستقبل آراء المواطنين الحاصلين على وحدات اسكان اجتماعي والعمل على حلها ان امكن.

وافتتح الرئيس مشروع الاسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة بإجمالى وحدات ٤٠٣٢ وحدة اسكان اجتماعي بالمدينة، بالاضافة الى افتتاح ١٠٢٠ وحدة ضمن المرحلة الاولى بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه وكذلك تنفيذ محطة مياه شرب بمدينة العاشر من رمضان والتي تعد احد اكبر محطات مياه الشرب بطاقة ٦٠٠ الف متر مكعب فى اليوم.