مدبولى: تنفيذ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي فى أسوان الجديدة

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 1000 وحدة سكنية (50 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسوان الجديدة، موضحاً أنه بدأ تنفيذها أول إبريل الماضى، وبلغت نسبة الإنجاز 17%، وهناك متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ.وأ

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 1000 وحدة سكنية (50 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسوان الجديدة، موضحاً أنه بدأ تنفيذها أول إبريل الماضى، وبلغت نسبة الإنجاز 17%، وهناك متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ3 فيلات أرقام (54 – 55 – 56) بمنطقة الشريط النهرى السياحى بالتزامن مع بدء التشطيبات كنموذج يتم التنفيذ بموجبه لباقى مراحل المشروع، حيث إن الوزارة تقوم حاليا بتطوير الشريط النهرى السياحى بالمدينة، ليصبح واجهة متميزة تطل على النيل مباشرة.

وأضاف المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: جار تنفيذ أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لـ43 عمارة بالإسكان الاجتماعي، والتى بدأ تنفيذها في شهر 7/2017، كما تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بطاقة 25 ألف م3/يوم لشركة المقاولون العرب، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 12/2019.

وأوضح أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق (طرق – مياه – رى – صرف صحى – كهرباء – تليفونات) لمساحة 150 فداناً بالحى الثالث بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم بالحى الثالث تخصيص مساحة 17 فداناً لصالح الجامعة الكندية لإقامة فرع للجامعة بالمدينة، وتخصيص 17 فداناً لصالح جامعة الأزهر لإقامة فرع للجامعة بالمدينة، بجانب طرح قطع الأراضي المتميزة بالحى بالقرعة العلنية، وجار حاليا بيع كراسات الشروط لها، مضيفاً أنه يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات لمركز شباب مدينة أسوان الجديدة بمساحة 13 فداناً.

وقال المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: تم الانتهاء من أعمال التصميمات لشبكات المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – رى) لمساحة 600 فدان بالحي الرابع، بمنطقة الامتداد، كبداية لترفيق منطقة الامتداد بالمدينة بمساحة 6 آلاف فدان، حيث تشتمل المنطقة على 134 عمارة إسكان اجتماعي (صدرت أوامر إسناد لتنفيذ 42 عمارة منها كمرحلة أولي) لتلبية طلبات المواطنين، وإقبالهم المتزايد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وكذا 1325 قطعة أرض اسكان اجتماعى كمرحلة أولي، حيث تم طرح 616 قطعة بالقرعة العلنية التى يجرى بيع كراسات الشروط لها حالياً.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: تم أيضاً الانتهاء من أعمال التصميمات لشبكات المرافق لمساحة 350 فداناً بالحي السياحى، بمعرفة الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، وتشتمل المنطقة علي قطع الأراضي الأكثر تميزاً، لتلبية رغبات المواطنين، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرافق لها في 30/6/2019.