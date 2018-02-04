مدبولى: تقدم 23 تحالفا عالميا بعروض لتنفيذ القطار فائق السرعة

رضوى عبد الرازقكشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقدم 23 تحالفا عالميا لتنفيذ القطار فائق السرعة، والذى تم طرحه مؤخرا بمشاركة وزارة النقل.ولفت خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمارات، إلى أنه تقدم 22 تحالفا عالميا للمونوريل، وجار دراسة مختلف العروض.وأوضح



رضوى عبد الرازق

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقدم 23 تحالفا عالميا لتنفيذ القطار فائق السرعة، والذى تم طرحه مؤخرا بمشاركة وزارة النقل.

ولفت خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمارات، إلى أنه تقدم 22 تحالفا عالميا للمونوريل، وجار دراسة مختلف العروض.

وأوضح أن معدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية وصلت إلى أرقام قياسية، كما أن قطاع البناء والتشييد حقق معدلات نمو كبرى وأسهم فى توفير من 2.5 إلى 3 ملايين فرصة عمل.

وأشار إلى أن القطاع من المستهدف أن تصل نسبة النمو به خلال العام الحالى من 11 إلى 15%.