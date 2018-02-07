مدبولى: تغطية 40% من خدمات الصرف الصحى بالمحافظات خلال عامين

❐ سحر نصر: حجم القروض يمثل %7 من موازنة الدولة ❐ زيادة طاقة معالجة «أبورواش» إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًّا وتحويلها لثنائية ❐ 2.4 مليار دولار محفظة التعاون مع بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ 30 مشروعًا ❐ القرض يسدد على 20 عاماً و5 سنوات سماح بفائدة %1 ❐ حسن الفار: توقيع قرض مع الاتحاد والاس

❐ سحر نصر: حجم القروض يمثل %7 من موازنة الدولة

❐ زيادة طاقة معالجة «أبورواش» إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًّا وتحويلها لثنائية

❐ 2.4 مليار دولار محفظة التعاون مع بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ 30 مشروعًا

❐ القرض يسدد على 20 عاماً و5 سنوات سماح بفائدة %1

❐ حسن الفار: توقيع قرض مع الاتحاد والاستثمار الأوروبيين بقيمة 170 مليون يورو



بدور إبراهيم

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى وصلت حاليًّا إلى %19، مقارنة بـ%12 خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة التغطية إلى %40 خلال عامين.

وأضاف، على هامش توقيع اتفاق تمويلى مع بنك التنمية الأفريقى فى مصر وصندوق “أفريقيا تنمو معًا” بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، أن نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحى بالمدن تخطت الـ%80.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمحطة أبورواش فإن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة “أوراسكواليا أبورواش” لتنفيذ الأعمال فى مدة 36 شهرًا، وتتضمن زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/ يوم، لتصل إلى 1.6 مليون م3/ يوم، ورفع وسائل المعالجة لكامل الطاقة 1.6 مليون م3/ يوم، إلى معالجة ثانوية، والتشغيل والصيانة للمحطة لمدة 3 أعوام، بنظــام المقاولة(EPC) بدلًا من نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، والتى تبلغ قيمتها التقديرية 1.8156 مليار جنيه مصرى + 67 مليون دولار (جنيه دولاري) + 150 مليون دولار، كتمويل من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة لأعمال التشغيل والصيانة بقيمة 273 مليون جنيه لمدة 3 سنوات بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء.

وأكد أن المحطة يتم الصرف النهائى لها على سلسلة مصارف تبدأ بمصرف بركات إلى مصرف عبدالرحمن، ثم مصرف الرهاوى الذى يصب على فرع رشيد لنهر النيل، الأمر الذى يتسبب فى حدوث تلوث بفرع رشيد؛ نظرًا لعدم توافق مستوى المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحى مع المعايير الصحية والبيئية، لذا كان يجب تطوير المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية، وزيادة طاقة المحطة لاستيعاب التصرفات المستقبلية.

وشهد الوزير، أمس، توقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الإفريقى بمصر، على اتفاق تمويلى لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش بقيمة 150 مليون دولار، من بنك التنمية الأفريقى، وصندوق “أفريقيا تنمو معًا” التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المشروع يهدف لحماية البيئة والموارد المائية، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث فرع رشيد، مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائى، كما يهدف إلى زيادة قدرة البنية الأساسية، وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام فى مصر.

وتابعت: يأتى هذا الاتفاق فى إطار الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى الموقّعة فى ديسمبر 2015، بإجمالى 3 مليارات دولار، حيث تبلغ حاليًّا محفظة التعاون مع بنك التنمية الأفريقى حوالى 2.4 مليار دولار فى إطار تنفيذ 30 مشروعًا.

وأضافت أن حجم القروض لا تتخطى %7 من موازنة الدولة.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى أن القرض يسدد على 20 عامًا بفائدة ميسرة حوالى 1% مع منح 5 سنوات فترة سماح.

وأضاف أنه تم تنفيذ الجزء الأول من محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش عام 1992 بطاقة 400 ألف م3/ يوم معالجة ابتدائية بتمويل من المعونة الأمريكية، وتم زيادة الطاقة بمقدار 800 ألف م3/ يوم، ودخلت الخدمة 15/ 2/ 2010 لتصل طاقة المعالجة الابتدائية للمحطة إلى 1.2 مليون م3/ يوم، موضحًا أن المحطة تقع فى نطاق محافظة الجيزة، وتخدم حوالى 9.5 مليون نسَمة، ويمر بجوارها مصرف بركات الذى يصب فى عدة مصارف، ويصب فى النهاية على فرع رشيد لنهر النيل.

وكشف أنه سيتم قريبًا توقيع قرض مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى لتحويل محطة التنمية الغربية بالإسكندرية من محطة معالجة ابتدائية إلى ثانوية، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة القرض 170 مليون يورو.

وأوضح الفار أنه تم فى وقت سابق توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية لتنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة 32 قرية فى جنوب الجيزة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمياه الشرب فإن نسبة التغطية فى مختلف أنحاء الجمهورية حوالى %98، ويتم دوريًّا تنفيذ أعمال صيانة وإحلال وتجديد للشبكات والمواسير والطلمبات والمحولات بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى بمدن محيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل بدر، والتى سيتم الانتهاء منها خلال عام وإمداد العاصمة الإدارية الجديدة بتلك الخدمة.