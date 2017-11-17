مدبولى : تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى والمميز بحدائق أكتوبر الأحد

بدور إبراهيم :

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الجمعة، إنه سيبدأ بعد غد الأحد، تسليم قطع الأراضى السكنية خلف مدينة الفردوس بمنطقة حدائق أكتوبر، للفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي السابق حجزها من 2- 8 وحتى 27 – 8 – 2015 وكذا قرعة الإسكان المميز السابق حجزها في الفترة من 2-5 وحتى 2- 6 – 2016 وذلك حتى يوم 11- 1- 2018.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن المستندات المطلوبة للاستلام، هي : الرقم القومي، وأصل إخطار التخصيص، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي من 1 : 30، يوم 19 – 11- 2017، والقطع من 31 : 60، يوم 20- 11- 2017، والقطع من 61 : 90، يوم 21- 11- 2017، والقطع من 91 : 120، يوم 22- 11- 2017، والقطع من 121 : 150، يوم 23 – 11 -2017، والقطع من 151 : 180، يوم 26-11-2017، والقطع من 181 : 210، يوم 27- 11- 2017، والقطع من 211 : 240، يوم 28- 11 – 2017، والقطع من 241 : 270، يوم 29-11- 2017، والقطع من 271 : 300، يوم 3- 12- 2017، والقطع من 301 : 330 يوم 4- 12- 2017، والقطع من 331 : 360، يوم 5-12- 2017، والقطع من 361 : 390، يوم 6-12- 2017، والقطع من 391 : 420، يوم 7-12- 2017، والقطع من 421 : 450، يوم 10- 12 – 2017، والقطع من 451 : 480، يوم 11- 12 – 2017، والقطع من 481 : 510 يوم 12- 12- 2017، والقطع من 511 : 540، يوم13- 12 – 2017، والقطع من 541 : 570، يوم 14 – 12- 2017، والقطع من 571 : 600، يوم 17 – 12- 2017، والقطع من 601 : 630، يوم 18- 12- 2017، والقطع من 631 : 660، يوم 19- 12- 2017، والقطع من 661 : 690، يوم 20 – 12- 2017، والقطع 691 : 720، يوم 21- 21- 2017، والقطع من 721 : 750، يوم 24-12- 2017، والقطع من 751 : 764، يوم25- 12- 2017.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز من 765 : 794 يوم26- 12 2017، والقطع من 795 : 824، يوم 27- 12- 2017، والقطع من 825 : 854، يوم 28- 12- 2017، والقطع من 855 : 884، يوم 31- 12- 2017، والقطع من 885 : 914، يوم 1-1- 2018، والقطع من 915 : 944 يوم 2-1- 2018، والقطع من 945 : 974، يوم 3- 1- 2018، والقطع من 975 : 979، يوم 4- 1- 2018.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أيام الإثنين 8- 1- 2018، والثلاثاء 9- 1- 2018، والأربعاء 10 -1- 2018، والخميس 11-1- 2018 لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.