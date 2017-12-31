مدبولى : تخصيص أراضٍ للمطورين بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة



الموافقة على مذكرة بشأن انتهاء المدة للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري

أراض لإقامة محطة طاقة شمسية ومصنع طوب أسمنتى بأسوان الجديدة.. وفندق بالسادات..و “هايبر ماركت” بسوهاج الجديدة

بدور إبراهيم :

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، للمطورين، بالشروط الآتية : توافر الملاءة المالية، وسابقة الخبرة للمتقدم فى تطوير مناطق صناعية مماثلة، وألا تقل المساحة المخصصة لكل منهم عن مليونى متر مربع، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن 500 ألف متر مربع، ولا يتم تسليم المرحلة التالية إلا بعد التحقق من إثبات الجدية، والالتزام بالبرنامج الزمنى المتعاقد عليه، وفى حال عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل فى موعدها، وعدم إثبات الجدية، يتم تطبيق القواعد، ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر،

و تلتزم الشركة بإعداد المخطط لكامل مساحة الأرض وتقديمه للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ استلام المرحلة الأولى لاستصدار القرار الوزارى اللازم لاعتماد التخطيط والتقسيم لكامل المساحة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الشروط تتضمن أيضاً التزام الشركة بإعداد التصميمات لشبكات الطرق والمرافق الداخلية الواقعة داخل حدود الأرض بالكامل، واعتمادها من الهيئة خلال 4 أشهر من تاريخ استلام المرحلة الأولى، والتزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية اللازمة للمشروع على حدود الأرض وطبقاً لاحتياجات كل مرحلة من (طرق، مياه، صرف صحى، اتصالات، أما الكهرباء فيتم توصيلها لأقرب موزع أو محطة محولات)، وطبقاً لبرنامج زمنى يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشركة، ويتم التخصيص بسعر 250ج/م2، وهي قيمة تكلفة المرافق وليس بالتسعير، ويتم السداد كالاَتي : تسدد الدفعة المقدمة وقدرها 10% من ثمن المرحلة الأولي خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة علي التخصيص، ويتم منح فترة سماح عامين من تاريخ سداد مقدم الثمن، ويتم سداد باقي الثمن علي 5 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة، وتحتسب من تاريخ سداد مقدم الثمن، علي أن يبدأ سداد الأقساط بعد فترة السماح، ولا تزيد مدة تنفيذ المرحلة الأولي عن 30 شهراً، على أن تدرس المدة الزمنية لباقي المراحل في حينه، ويتم العرض علي مجلس الوزراء لإقرار الضوابط المتقدمة.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مذكرة بشأن انتهاء مدة مقابل الانتفاع الشهري للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، لتجديد مدة مقابل الانتفاع أو تمليك المحال، وكذا منح المحال الصادر لها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13-12- 2016 بالتمليك مهلة 3 أشهر لاستخراج رخصة التشغيل، لاستكمال شروط التمليك، والتجديد لمدة 3 سنوات لمحال المجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان، وجاءت الموافقة على النحو التالي : بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات، ما يلي : تمليك المحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، والواقعة في المناطق التي أصبحت ذات كثافة عالية، مع استثناء البند رقم (5) من الشروط المدونة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13-12- 2016 ومنحهم مهلة 3 أشهر ابتداء من تاريخ اعتماد الجلسة لرخصة التشغيل، وتجديد مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، الواقعة في مناطق منخفضة أو متوسطة الكثافة السكنية لمدة سنتين من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد العرض بعدها، أما بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، ما يلي : منح المحال السابق صدور قرار تمليك لها بالجلسة رقم (100) بتاريخ 13/12/2016 مهلة 3 أشهر كمهلة نهائية وأخيرة ابتداء من تاريخ اعتماد هذه الجلسة لاستخراج رخصة التشغيل، و في حالة عدم الالتزام يطبق القرار بالتمليك، وفي حالة عدم الالتزام فعلى أجهزة المدن تطبيق جميع الإجراءات القانونية والإدارية لسحب المحال، وسرعة إعادة طرحها للبيع لاستيفاء حقوق الهيئة، وتجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها لمدة 3 سنوات بالمجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان لمدة 3 سنوات أخرى، ابتداءً من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد النظر بعدها، على أن تتولي اللجنة المختصة بالتسعير تحديد قيمة سعر المتر المربع من المحال التي ستصبح بنظام التمليك، وكذا تحديد قيمة مقابل الانتفاع للمحال التي سيتم التجديد لها، طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



وأضاف أن وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن احتساب مدة التنفيذ للمشروعات الاستثمارية، على أن تكون مدة تنفيذ جميع المشروعات التي تستلزم صدور قرار وزاري بالاعتماد (تخطيط وتقسيم أو تصميم عمراني)، من تاريخ صدور أول قرار وزاري بالاعتماد، ولا يُعتد بالقرارات الوزارية المعدلة، علي أن يتم تقديم المستندات اللازمة للسير في إجراءات الاعتماد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون الإخلال باحتساب المدد التي تم التوقف فيها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 96 بتاريخ 28- 8 -2016، وإذا زادت المدة عن 6 أشهر لسبب يرجع إلي الشركة فتحتسب مدة التنفيذ بعد نهاية الـ 6 أشهر.



وقال “مدبولى” إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على طلب نقيب عام البيطريين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تدريب به مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى، ليكون الأول من نوعه فى الشرق الأوسط بمدينة حدائق أكتوبر، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمساحة (5455.72م2) بمركز خدمات حدائق أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر لصالح نقابة الأطباء البيطريين، لإقامة مركز تدريب ملحق به مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى، على أن يتم التخصيص بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً للنشاط طبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للاشتراطات البنائية التالية : (20% نسبة بنائية، ارتفاع: بدروم + أرضى + دورين، الردود 6 م من جميع الجهات)، بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة المالية التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع.



وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20000م2 بما يعادل 4.7 فدان الواقعة على المدخل الجنوبي للمدينة من طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح شركة العباس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك لإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة، ومصنع للطوب الأسمنتي، ومحطة طاقة شمسية، بنظام مقابل الانتفاع السنوي ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد السعر، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحاً به جميع الضوابط.



و وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة أمام الحي المتميز بمدينة السادات علي الطريق الصحراوي، بنظام البيع لشركة الوعد العالمية للسياحة، لإقامة مبني فندقي، شريطة استيفاء مستندات الملاءة المالية، ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد موافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، على أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لدراسة المعاملة المالية المتبعة بهذا الشأن، واستيفاء الدراسة الاقتصادية، وتنفيذ ما انتهي إليه قبل التعاقد.



ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعتي أرض بنظام البيع لصالح شركة “تيرا أسيوط” للاستيراد والتصدير (ش.م.م)، لإقامة أنشطة تجارية “هايبر ماركت”، وهما : قطعة أرض بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، بمساحة (14878.3م2)، وقطعة أرض بمحور خدمات الحى السادس بمدينة السادات، بمساحة 8000م2، وطبقا للاشتراطات البنائية 40% نسبة بنائية، ارتفاع : أرضى + دور، ويصرح بـ10% من مسطح الدور لعمل غرف سطح (خدمات للمبنى)، ويسمح بإقامة دور بدروم أو أكثر وفقاً للأنشطة المصرح بها.



كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمدينة بدر، بمساحة 50 فداناً مقاسة من محاور الطرق والمساحة تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعة، بمنطقة الامتدادات الشرقية، بنظام نقل الأصول لصالح محافظة القاهرة لنقل مجزر البساتين الآلي، بالاشتراطات الآتية : 30% نسبة بنائية، أرضي فقط، ويسمح بالمبنى الإداري (أرضي + أول)، و10 م ردود عام لقطعة الأرض من جميع الجهات، و6 م بين المباني وبعضها، على أن يتم استكمال إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وأخذ موافقة جميع الجهات ذات الاختصاص، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).