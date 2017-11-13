مدبولى: بحث حلول لأسعار الفائدة مع المالية و المركزى

هاجر عمران: قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن الوزارة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزى، وضع حلول لمشكلات ارتفاع سعر الفائدة، التى أثرت بشكل سلبى على الاستثمار بقطاع العقارات، ورفعت أسعار الوحدات. وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الأولى، باليوم الثانى لمؤتمر أ



هاجر عمران:



قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن الوزارة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزى، وضع حلول لمشكلات ارتفاع سعر الفائدة، التى أثرت بشكل سلبى على الاستثمار بقطاع العقارات، ورفعت أسعار الوحدات.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الأولى، باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت عنوان “العمران وأهميته فى التنمية”، أن تثبيت معدلات الفائدة عند سعر معين لفترة معينة أحد الحلول.

وأكد أنه لابد من الإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة، بشكل يتناسب مع الزيادات السكانية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الدولة والقطاع الخاص فى توفير وحدات سكنية تتناسب مع حجم الطلب .

