مدبولى: البت في عروض الشراكة نهاية فبراير باستثمارات 550 مليار جنيه

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن نهاية الشهر الجارى، ستشهد البت فى عروض شركات التطوير العقارى الخاصة بالأراضى التى تم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، منتصف العام الماضى.وأوضح أن 36 عرضا، تتنافس على 13 قطعة أرض، بحجم استثم

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:

أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن نهاية الشهر الجارى، ستشهد البت فى عروض شركات التطوير العقارى الخاصة بالأراضى التى تم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، منتصف العام الماضى.

وأوضح أن 36 عرضا، تتنافس على 13 قطعة أرض، بحجم استثمارات متوقعة، تتجاوز 550 مليار جنيه، وأشار إلى أن قيمة استثمارات مشروعات الطرح الأول من عقود الشراكة، تخطت 350 مليار جنيه.

من ناحية أخرى قال «مدبولى» إن هيئة المجتمعات العمرانية، تستهدف خلال 2018 الانتهاء من ترفيق الجزء الساحلى من مدينة العلمين الجديدة، البالغ 7000 فدان، وتنفيذ أكثر من 25 ألف غرفة فندقية بالمدينة.

وأضاف على هامش ملتقى مصر الثالث للاستثمارات، أمس، أنه يجرى إنشاء عدد من الأبراج السكنية والسياحية، بارتفاعات غير مسبوقة، تصل إلى 40 مترا.

وأكد أنه من المستهدف تحويل «العلمين الجديدة» خلال 3 سنوات إلى مقصد سياحى عالمى، إلى جانب تنفيذ مدينة صناعية بها، موضحا أن الهيئة تلقت مؤخرا عددا من عروض المستثمرين، للحصول على أراضى فى بالمدينة، وجار التفاوض حاليا مع مؤسسات دولية لإنشاء جامعات عالمية بها.

وأضاف أن الهيئة ستعلن عن أول خطة لطروحات الأراضى المستهدفة فى مارس المقبل، فى إطار التيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لهم لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، وإعداد دراسات الجدوى بشأنها.

وأكد أنه تم تحقيق معدلات إنجاز قياسية، فى أعمال المرافق والبنية التحتية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتم طرح مشروعات بالتعاون مع وزارة النقل لخدمة المدينة، وربطها بالعاصمة القديمة منها مشروع القطار فائق السرعة، الذى يربط العين السخنة والعلمين، وتقدم 23 تحالفا عالميا بعروض للتنفيذ، وبالنسبة للمونوريل الذى سيربط 6 أكتوبر بالجيزة، والعاصمة الإدارية، بمدينة نصر، تقدم له 22 تحالفًا عالميًا.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع آلية التخصيص المباشر للأراضى، بناء على موافقة مجلس إدارتها فى بعض الحالات، لدفع التنمية، مثل قيام المستثمر بسداد جزء من سعر الأرض بالعملة الأجنبية، ويتم إتباع تلك الآلية بعد التأكد من جديته.