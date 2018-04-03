مدبولى: الانتهاء من 1576 وحدة إسكان اجتماعى في العبور

وجارٍ تنفيذ 26448 وحدة سكنية أخرىبدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 26448 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، منها 15 ألف وحدة (625 عمارة) تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت نسبة الإنجاز 70 % للهيكل الخرسان

وجارٍ تنفيذ 26448 وحدة سكنية أخرى





بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 26448 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، منها 15 ألف وحدة (625 عمارة) تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت نسبة الإنجاز 70 % للهيكل الخرساني، و61 % للمباني، و11448 وحدة (477 عمارة) يشرف على تنفيذها جهاز المدينة، وبلغت النسبة الإجمالية للإنجاز 77 %، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 1576 وحدة (74 عمارة)، تحت إشراف جهاز المدينة.

وأوضح الوزير أنه عقب الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعا، يتم البدء فى إجراءات التخصيص لحاجزى الوحدات بالإعلان الثامن، مشيرا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها تستوعب جميع الحاجزين المنطبق عليهم الشروط بالإعلان.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، تم ويجري تنفيذ 51 مشروعاً خدمياً، لخدمة سكان المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس غيرها، وطرح 5 أخرى، كما يتم تنفيذ 4 حضانات، وتم تنفيذ وحدتين صحيتين، ويجري تنفيذ 3 وحدات أخرى، وتم تنفيذ سوقين تجاريتين، ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتم تنفيذ ملعب، ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، كما يتم تنفيذ وطرح والإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، وتم ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.