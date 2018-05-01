مدبولى: استكمال المرحلة الثانية لتطهير بوغاز وبحيرة البرلس بكفر الشيخ.. قريبًا

بدور إبراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات، لخدمة أهالى محافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزى للتعمير، منها مشروع استكمال المرحلة الثانية لعملية تطه

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات، لخدمة أهالى محافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزى للتعمير، منها مشروع استكمال المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

وتشمل المشروعات تنفيذ الأعمال التالية (تكريك أحواض الترسيب، وتطهير وتعميق البوغاز، وحماية جوانب البوغاز، وإنشاء القنوات الشعاعية، ونقل ناتج التطهير)، بتكلفة 155 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه، في شهر ديسمبر 2018.

ويهدف المشروع إلى تنمية بحيرة البرلس، وزيادة الناتج من الأسماك بها، وخلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة من الأسماك، وإتاحة مساحات كبيرة للصيد الحر، وتوفير فرص العمل لأهالي المحافظة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروع رافد أبوالروس/مطوبس/ فوة، بطول 32 كم، وعرض 16 م، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر يونيو 2019، ويهدف المشروع إلى نقل الحركة المرورية مباشرة بين الطريق الدولي الساحلي ومحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، والمنطقة الصناعية الجديدة بمركز مطوبس، وخدمة المناطق المستصلحة الجديدة والمزارع السمكية.

وأشار اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط يقوم بتنفيذ مشروع تعميق المجري الملاحي، وإطالة الحاجز الغربي لميناء صيد البرلس ليصبح 650 م، بتكلفة 20 مليون جنيه بتمويل من محافظة كفر الشيخ، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام المالي الحالي.

وقال إن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ينفذ حالياً المرحلة الثالثة (بطول 2.5 كم، بتكلفة 20 مليون جنيه بتمويل من محافظة كفر الشيخ)، بمشروع إنشاء كورنيش بلطيم على بحيرة البرلس، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في شهر يوليو 2018، ليصل إجمالي طول الكورنيش إلى 5 كم.

وأضاف أنه تتضمن أعمال إنشاء الكورنيش، إنشاء رصيف مغطى ببلاط بعرض 5 م، ومزود بمقاعد رخام، بجانب أعمال الإنارة والتشجير والتجميل المطلوبة للكورنيش، بالإضافة إلى أعمال تدبيش باتجاه البحيرة بارتفاع 3 م.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق مظهر حضاري لمدينة بلطيم السياحية، لخدمة أهالى ومرتادى المدينة، وللمساهمة في التنمية السياحية لها، بالإضافة إلى حماية جسر بحيرة البرلس من التعديات، مشيراً إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، انتهى من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إنشاء كورنيش بلطيم، في شهر ديسمبر 2017، بطول 2.5 كم، بتكلفة 20 مليون جنيه.