مدبولى: أراضى المدارس بالعاصمة الإدارية جاهزة وتيسيرات فى السداد



بدور إبراهيم:

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من أصحاب ومسؤولي المدارس الخاصة الدولية واللغات، لبدء تنفيذ المدارس بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنفذه الوزارة، بإجمالي نحو 25 ألف وحدة سكنية.



وقال الوزير إن الحي به مواقع جاهزة لـ 8 مدارس خاصة، ونحن مستعدون لتوفير الأراضي علي الفور، لمن يرغب من أصحاب المدارس، للبدء في التنفيذ، حتي يتم الانتهاء من المدارس، وتصبح جاهزة للتشغيل، مع تسكين الوحدات السكنية.



وأوضح أن الأراضي المخصصة للمدارس بمساحات مختلفة، تناسب مستويات المدارس المختلفة، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، لتيسير اعتماد تلك المدارس، والحصول علي الموافقات اللازمة للتشغيل.



وأشار إلي أن الوزارة لا تهدف للربح من طرح تلك الأراضي، وهدفها الأول هو التنمية، وسرعة التنفيذ، والتشغيل، ولهذا ستكون هناك تيسيرات في السداد، كما عرض الدخول في شراكة مع من يرغب من أصحاب المدارس الخاصة، مقابل الأرض التي سيحصلون عليها.



وقال إنه مع نهاية 2018، سيكون الحي السكني مكتملاً، وحاليا يتم تشطيب عدد كبير من العمارات، وستطرح الوحدات على المواطنين قريبا حجزها، وجزء مهم من الخدمات التي يجب توافرها بالمدارس، ولذا فإن من المهم جداً سرعة تنفيذ المدارس لخدمة السكان.



وأكد أن المشروع يمتلك مستقبل واعد، والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة مفيد جداً، حيث من المقرر أن تنتقل إليها مقار الحكم، من الرئاسة، والحكومة والبرلمان، موضحاً أن العاصمة الإدارية الجديدة تخدمها شبكة طرق مهمة جداً، وعلي مستوي عالٍ، وبالتالي فمن الممكن أيضاً أن تخدم مدارسها سكان المدن الجديدة القريبة، مثل القاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، وغيرها.



وطلب الوزير من أصحاب ومسؤولي المدارس الخاصة، التقدم بطلباتهم للحصول علي أراضٍ، وبالمساحات المطلوبة إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعرض زيارتهم للموقع، ليروا بأنفسهم حجم الإنجاز الذي تم في تنفيذ الحي السكني، مشيراً إلى أنه سيتم البت في الطلبات بأقصى سرعة.

