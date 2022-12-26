مداهمة مكتبة تصوير كتب دراسية بدون تصريح بالجيزة.. وضبط 43 ألف ملزمة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المدير المسئول عن مكتبة بمحافظة الجيزة بتهمة تصوير وبيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم الجامعي بدون تفويض، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك مكتبة – كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة- يبيع ويصور العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 43500 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.