مداهمة مقر قناة فضائية تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مقر قناة فضائية بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وبدون ترخيص، كما ضبطت آلاف الكتب المقلدة في بولاق الدكرور.

قناة فضائية غير مرخصة

جاء ذلك خلال شن مباحث المصنفات حملات بمحافظة الجيزة لضبط المخالفات.

وتمكنت من ضبط قناة فضائية بدون ترخيص، وعثر بداخلها على وحدة معالجة مركزية تستخدم كوحدة مونتاج.

إضافة إلى 4 وحدات معالجة مركزية مُحمل عليها، برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة “بدون موافقة أصحاب الحقوق”.

وعثرت على 2 وحدة تخزين خارجية، 2 كاميرا تصوير، 3 راوتر، 2 سويتش، 10 أجهزة تليفون محمول لاستخدامها في الكول سنتر لاتصال العملاء، مجموعة كبيرة من أوراق خريطة عرض البرامج.

ووجدت داخل المقر مجموعة كبيرة من العقاقير والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مبلغ مالي حصيلة بيع المنتجات.

ضبط آلاف الكتب المقلدة

وألقت مباحث المصنفات القبض على صاخب مطبعة -كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة- لتقليده الكتب.

وبالتفتيش عثر بداخلها على 71500 مطبوع تجاري، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار توجيه الحملات.