مداهمة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.. وضبط 5 مراكز في القاهرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

وأمكن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة، و5 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.