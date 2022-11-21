مداهمة مخزن لتصنيع فلاتر المياه بدون ترخيص وطرحها بأسواق القاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن لتجميع فلاتر المياه -بمنطقة المرج- لإدارته المخزن بدون ترخيص وإنتاج وتصنيع فلاتر المياه المختلفة، مستخدمًا بذلك مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبدون سجل صناعي من الجهات المختصة وتجميع فلاتر رديئة وطباعه إستيكرات ولصقها على الفلاتر على خلاف الحقيقة بدون إشراف صحي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المشار إليه على 40 فلتر مياه منتج نهائي، 4300 شمعة فلتر مياه، 5000 محبس خزان بلاستيك، 12600 كاب فلتر مياه مراحل مختلفة، 6000 كوع بلاستيك، 1000 موتور كهرباء، 2000 شاسيه حديدي، 300 متر خرطوم مياه، 2000 غطاء زجاج لفلاتر المياه، 2000 إستيكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 1000 كرتونه فارغة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.