مداهمة مخزن أسلاك كهربائية غير مرخص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن أسلاك كهربائية في منطقة عابدين، لإدارته المخزن بدون ترخيص وبحيازته كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 40,200 ألف متر سلك كهرباء أنواع وأحجام مختلفة، 5000 متر سلك تليفون جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وبحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.