مداهمة شقة استغلها تاجر مخدرات في تصنيع «البودر» بالتجمع الخامس

داهمت أجهزة الأمن، شقة في منطقة التجمع الخامس استغلها أحد تجار المخدرات في تصنيع مخدر البودر وترويجه على متعاطي المخدرات، وعثرت على أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وكميات من مخدر البودر، وألقت القبض على المتهم.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية «مسجل خطر» -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس- يزاول نشاطًا إجراميًا بمجال تصنيع مخدر “البودر”، والاتجار فيه متخذًا من شقة مستأجرة بالتجمع الخامس وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه أثناء تواجده بالشقة المشار إليها.

وعثر بحوزته على بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، ماكينة عد أوراق نقدية، 2 ميزان حساس، هاتف محمول، سيارتان، أدوات وخامات للتصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع وتدوير المواد المخدرة والاتجار فيها.