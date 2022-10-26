مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات وغسل الأموال في أسيوط

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط 4 عناصر إجرامية -لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط- لإدارتهم بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بإحدى القرى بمنطقة القوصية، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وغسل الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين، وكذا ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه، سلاح أبيض، ميزان حساس،2 هاتف محمول، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.