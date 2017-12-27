مدافع بتروجيت يناشد عبد العزيز وأبوريدة لمساندته في أزمة المنشطات

علي المصريناشد محمد دبش مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي بتروجيت، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمساندته في أزمة المنشطات، التي قد تؤدي ﻹيقافه لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام.أكد مدافع بتروجيت، أنه تعرض لظلم واضح بإعلان منظم



علي المصري

ناشد محمد دبش مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي بتروجيت، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمساندته في أزمة المنشطات، التي قد تؤدي ﻹيقافه لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام.

أكد مدافع بتروجيت، أنه تعرض لظلم واضح بإعلان منظمة مكافحة المنشطات عن تعاطيه مواد منشطة واحتمالية إيقافه لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أنه يعاني التهابا في الأذن الوسطى منذ أن كان عمره 7 سنوات، لافتًا إلى أنه أجرى عملية جراحية، ويُعالج بدواء الكورتيزون، وهو ما يؤثر على توازنه بشكل كبير، موضحا أنه تعرض لانسداد في الأذن وحصل على عقار لا يعلم أنه يحتوي على مواد منشطة.

وقررت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف اللاعب الشاب، بشكل مؤقت، على خلفية تناوله إحدى المواد المنشطة، انتظارًا لطلب اللاعب تحليل العينة B أو تقديم عذر مرضي، وفي حالة عدم الوفاء بما سبق يتم حضور اللاعب جلسة الاستماع والعقوبات باللجنة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، وتحديد العقوبة طبقا للكود الدولي 2015، وللاعب الحق في التقدم باستئناف ضد الحكم أمام لجنة الاستئناف الوطنية بالنادو خلال 21 يومًا من تاريخ توقيع العقوبة.

وقال دبش فى تصريحات خاصة لـ”المال”: “مشكلة الأذن الوسطى تجددت معي في الكبر، وأتلقى علاجًا دائمًا بسبب هذه المشكلة”، وأوضح: “بعد المباراة وأثناء كشف المنشطات سألني الطبيب عن الأدوية التي أتلقاها، وأحضرتها له من حقيبتي وأبلغته بمشكلة الأذن الوسطى التي أعاني منها”.

وكشف: “أنا لم أكن أعلم على الإطلاق أن علاج الأذن الوسطى مدرج بجدول المنشطات”، وأكمل: “أيضًا أتناول فيتامين خاص بمشكلة الأذن الوسطى وعرضته على طبيب المنشطات، لكنه أبلغني أنه غير مدرج بالجدول، لكن الكورتيزون هو المحظور”.

وأضاف: “سأتقدم بالتماس لدى اتحاد الكرة وسأخطرهم بأني أعاني مرضا مزمنا، وحصولي على هذا العلاج أتى بالخطأ، ولن أتعرض لعقوبة الإيقاف”، وأكد أنه مستاء من موقف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والذي يشغل عضوية لجنة مكافحة المنشطات، والإعلامى خالد الغندور، بعد إعلانهما اسمه عبر برنامج تليفزيوني دون مراعاة لحقه في عدم كشف هويته لحين دفاعه عن نفسه.

وأوضح: “لن أترك حقي وبعد إثبات تعاطي المنشطات بحسن نية ووفقا لمرض مزمن أعاني منه، سألجأ للقضاء ضد الشامي والغندور، وسأقدم التقارير الخاصة بحالتي الطبية وكافة مستندات علاجي للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأتمنى أن تلتمس الوكالة عدم علمي بأن العلاج الذي أتلقاه به مواد مدرجة ضمن قائمة المحظورات”.

وكان الدكتور أسامة غنيم، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، قد كشف إنه يتم سحب عينات المنشطات من 4 لاعبين عقب كل مباراة في الدوري الممتاز والدرجة الثانية، بواقع اثنين من كل فريق، وجاءت عينة محمد دبش، لتثبت تعاطيه مادة محفزة ومنشطة توجد في المكملات الغذائية، بالإضافة لمادة الكورتيزون”.



وأوضح: “تسحب عينة واحدة من اللاعب وتقسم لجزئين، جزء يتم تحليله والآخر يتم الاحتفاظ به لمدة 10 سنوات”، وأكمل: “الجزء الثاني من العينة موجود في معمل برشلونة ولو طلب اللاعب تحليله سنوافق بشرط تحمله النفقات”.



وأردف: “إذا لم يطلب اللاعب تحليل الجزء الثاني من العينة، ستبدأ مرحلة التحقيق بحضور طبيبين، ويتم الاستماع لأقوال اللاعب والتحقيق معه”، واستطرد: “من الممكن إيقاف اللاعب من عامين إلى 4 أعوام إذا تمت إدانته خلال التحقيق”.



وأشار: “ليس بالضرورة أن يكون اللاعب متعاطيا للمنشطات، بل من الممكن أن يكون حصل على المواد المحظورة من خلال أدوية أو بطريق خطأ”، وأكمل: “لابد على أي لاعب أن يذهب للوكالة الوطنية للتعرف على القائمة المحظورة أو الحصول على رخصة لتعاطي دواء معين”.