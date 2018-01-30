مدافع بتروجت بعد إيقافه 4 شهور: راضٍ عن القرار

على المصرى
أعرب محمد دبش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، عن رضاه التام عن مدة إيقافه، وتخفيض العقوبة من عامين إلى 4 أشهر فقط، بقرار من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، على خلفية تناوله إحدى المواد المنشطة.
وأضاف: “قدمت كل التقارير إلى اللجنة الأوليمبية، وطلبوا تواجد الطبيب الخاص بي، وتواجد معي خلال التحقيق”، موضحا: “وجهت اللجنة سؤالها للطبيب المعالج لي، عن المادة الفعالة الموجودة في العلاج، وأخبرهم أنني لم أكن أعلم أن هذه المادة محظورة”.
وتابع: “أوقفت لمدة 4 شهور بسبب عدم تسليم استمارة العذر الطبي، وأنصح كل لاعبي الدوري بالتركيز في الأدوية التي يتناولونها”، واختتم: “أشكر مجلس إدارة بتروجت وطبيب النادي، والذين وقفوا بجانبي في الأزمة ودعموني بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويتبقي لي في العقوبة شهران ونصف، لأنني موقوف منذ شهر ونصف”.