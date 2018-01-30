مدافع بتروجت بعد إيقافه 4 شهور: راضٍ عن القرار

على المصرى أعرب محمد دبش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، عن رضاه التام عن مدة إيقافه، وتخفيض العقوبة من عامين إلى 4 أشهر فقط، بقرار من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، على خلفية تناوله إحدى المواد المنشطة.وأضاف: "قدمت كل التقارير إلى اللجنة الأوليمبية، وطلبوا تواجد الطبيب الخ



على المصرى

أعرب محمد دبش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، عن رضاه التام عن مدة إيقافه، وتخفيض العقوبة من عامين إلى 4 أشهر فقط، بقرار من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، على خلفية تناوله إحدى المواد المنشطة.

وأضاف: “قدمت كل التقارير إلى اللجنة الأوليمبية، وطلبوا تواجد الطبيب الخاص بي، وتواجد معي خلال التحقيق”، موضحا: “وجهت اللجنة سؤالها للطبيب المعالج لي، عن المادة الفعالة الموجودة في العلاج، وأخبرهم أنني لم أكن أعلم أن هذه المادة محظورة”.

وتابع: “أوقفت لمدة 4 شهور بسبب عدم تسليم استمارة العذر الطبي، وأنصح كل لاعبي الدوري بالتركيز في الأدوية التي يتناولونها”، واختتم: “أشكر مجلس إدارة بتروجت وطبيب النادي، والذين وقفوا بجانبي في الأزمة ودعموني بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويتبقي لي في العقوبة شهران ونصف، لأنني موقوف منذ شهر ونصف”.