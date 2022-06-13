«مدار» تطلق مشروع «أزهى نورث» الساحل الشمالى باستثمارات 16 مليار جنيه

◗❙ بهجت: يضم شاليهات وفيلات وشققًا فندقية بخلاف منطقة تجارية على 40 ألف متر

أعلنت شركة مدار للتطوير العقارى عن إطلاق مشروعها الجديد «أزهى نورث» الساحل الشمالى خلال الأيام القليلة المقبلة، بحجم استثمارات مبدئية يبلغ 16 مليار جنيه، لتواصل توسعاتها بالسوق المحلية، بعد نجاح مشروعها أزهى العين السخنة.

وقال جاسر بجهت، الرئيس التنفيذى لشركة مدار، إن «أزهى نورث» يقام على مساحة 250 فدانًا، بما يعادل مليون متر مربع، ويقع بمنطقة خليج رأس الحكمة، ويضم 2400 وحدة متنوعة.

وأضاف «بهجت» فى تصريحات صحفية -بحضور المال- أن المنتجع يقع فى الكيلو 212 بطريق «الإسكندرية – مطروح»، ويبعد 73 كيلومترًا عن مرسى مطروح، كما أنه قريب من شبكة الطرق الجديدة، بما يعزز من تنافسية المشروع فى منطقة الساحل الشمالى.

وأشار إلى أن «أزهى نورث» يتمتع بمسطحات مائية وخضراء تمثل نحو %86 من المساحة الإجمالية للمشروع، فيما سيتم البناء على النسبة المتبقية، ويتميز بشواطئ مائية تصل إلى 12 كيلومترًا، منها 650 مترًا على شاطئ البحر والباقى بحيرات «كريستال لاجون».

ولفت إلى أن «أزهى نورث» مقام بالشراكة مع أحد رجال الأعمال المالك للأرض، فيما ستتولى «مدار» كل أعمال التطوير، موضحًا أن الشركة فضلت إطلاقه فى المرحلة الراهنة، رغم تحديات السوق العقارية، وذلك لضمان الحصول على مشروع بمنطقة الساحل الشمالى فى مرحلة تشهد تنافس كبير بين المطورين.

وأكد «بهجت» أن شركته اختارت كيانات عالمية للمشاركة فى تصميم المشروع الجديد، منها WATG لإعداد التصميمات والاستشارات الهندسية، بخلاف «كريستال لاجون» لتنفيذ البحيرات.

وذكر أن «أزهى نورث» يشمل عدة مكونات، منها شقق وفيلات فندقية وشاليهات وفندق 5 نجوم، إضافة إلى نادٍ رياضى يضم ملاعب كرة القدم وتنس وبادل تنس، بخلاف أماكن للتسوق والترفيه ومجمع تجارى على مساحة 40 ألف متر مربع.

وأوضح أن شركته تستعد لإطلاق البيع رسميًا فى المشروع مع نهاية الأسبوع الحالى، وسيتم حينها الكشف عن أسعار بيع الوحدات فى المرحلة الأولى، البالغ عددها 550، ما بين فيلات وشقق.

وأوضح «بهجت» أن تصميم الوحدات جاء على أعلى مستوى، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات، مؤكدًا أن جميع الوحدات والفيلات والشاليهات يتم تسليمها تشطيب كامل بالتكييفات والمطبخ، كما أنه تمت مراعاة الاستدامة فى التصميمات المعمارية لتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.

وأفاد بأن الشركة ستطبق سياسة مرنة عند إطلاق المبيعات بالمشروع، لتتناسب مع الضبابية الحالية فى أسعار مواد البناء؛ موضحًا أنه سيتم تقسيم المشروع لعدة مراحل، مع دراسة الاقتراض البنكى فى مرحلة لاحقة للمساهمة فى عملية البناء.

وأكد «بهجت» أن الشركة مستمرة فى خطتها التوسعية خلال العام الحالى، وتتفاوض فى المرحلة الراهنة لتطوير مشروع سكنى بمنطقة الشيخ زايد على مساحة 90 فدانًا، بنظام الشراكة مع إحدى المؤسسات المالكة للأرض، فى إطار سعيها لتنفيذ مشروع بعيدًا عن الشواطئ.