مدار تتسلم أحدث حلول لينك ديفيلوبمنت لبناء قاعدة رقمية

محمد فتحى: أعلنت شركة "لينك ديفيلوبمنت"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية وإحدى شركات"A15" اليوم الأحد، عن تسليمها لأحدث حلولها المتخصصة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري والقائمة على تقنيات" Microsoft Dynamics 365" إلى شركة "مدار" للتطوير العقاري،…

محمد فتحى:

أعلنت شركة “لينك ديفيلوبمنت”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية وإحدى شركات”A15″ اليوم الأحد، عن تسليمها لأحدث حلولها المتخصصة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري والقائمة على تقنيات” Microsoft Dynamics 365″ إلى شركة “مدار” للتطوير العقاري، الشركة الصاعدة في مجال استثمارات العقارات التجارية والسكنية وتطويرها، بهدف وضع قاعدة رقمية صلبة تستند عليها جميع عمليات الشركة لتزيد من كفاءة وسرعة العمل.

وقد قامت “لينك ديفلوبمنت” مؤخرا بتسليم “مدار للتطوير” جزء رئيسي من أحدث حلولها المتخصصة والمتكاملة لتحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري، وهو حل قائم على تقنيات” Microsoft Dynamics 365″ وبالأخص تقنيات” Online CRM” لإدارة علاقات العملاء على سحابة “آزور” وتقنيات” AX ERP ” لإدارة موارد المؤسسات.

ويعمل حل” Microsoft Dynamics 365 – Online CRM “على مساعدة “مدار للتطوير” في تمكين موظفي خدمة العملاء في مركز الاتصالات ومسئولي المبيعات من استخدام أدوات وتحليلات رقمية دقيقة لفهم العملاء بشكل أفضل وخدمتهم بشكل أسرع وبيع المزيد من الوحدات.

ولاستكمال رحلتها نحو تكوين مؤسسة رقمية متكاملة، قامت أيضا “لينك ديفلوبمنت” بتسليم “مدار للتطوير” حل “Microsoft AX ” الذي يقوم بميكنة وربط كل الأنظمة والإجراءات الداخلية بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الأنظمة المالية وسير العمليات الداخلية والمخازن ودورات الإنتاج وغيرهم.

وقال حسام الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة “مدار” للتطوير العقاري، “كمؤسسة تدير عملياتها الحيوية الآن بصورة رقمية، لدينا قاعدة صلبة للنمو بصورة أسرع وأقوى في ظل سوق شديد التنافسية، و نعتبر “لينك ديفيلوبمنت” شريكا رقميا يفهم الإيقاع السريع لقطاع التطوير العقاري، وقادرا على استيعاب متطلباته التكنولوجية المستحدثة واحتياجاته الرقمية و نحن سعداء بهذه الشراكة الرقمية والنتائج المتحققة.

وصرح فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي لشركة “لينك ديفلوبمنت”، بأن “مدار للتطوير” لديها رؤية ملهمة و تحرص على التفكير المستقبلي في الاحتياجات الرقمية لأعمالها وتشهد على ذلك نتائج إيجابية متعددة، مثل ارتفاع أداء قوة العمل والتفوق في سير العمليات ورضاء العملاء.

يشار إلى أن “مدار للتطوير” تأسست في 2015 وتعد الآن من إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، مستندة على تاريخ وخبرة المؤسسين في قطاعات حيوية، مثل السياحة والفندقة.

