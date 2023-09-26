مدارس مطروح تعلن استعداداتها لاستقبال العام الجديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، مع دخول ١٨ مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالي ٢٢٦ فصلا بتكلفة إجمالية ١٢٧،٤ مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة ٨ مدارس أخرى ، ليصبح إجمالي ٨٥٧ مدرسة جاهزة لاستقبال نحو ١٨٠ ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن مدارس مطروح بـ ٨٥٧ مدرسة تضم ٤٣٣١ فصلا تستعد لاستقبال ١٧٩٨٨٧ طالبا بالتعليم قبل الجامعى بالمراحل التعليمية من مرحلة الحضانة حتى الثانوى منهم ١٠٠٩٨٥ بنين ،و٧٨٩٠٢ بنات

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنيةالتعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بعدد ٩ مدارس وهى مدرسة الكيلو ٨ تعليم اساسى بمطروح، أرضى و٤ أدوار علوى توسع رأسي بعدد ٢٢ فصل بتكلفة ٩،٣ مليون جنيه

وأوضح أن مدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على بمطروح تعليم اساسى أرضى ودور علوى توسع افقى بعدد ١١ فصلا بتكلفة٩،٣ مليون جنيه ،ومدرسه الشواعر غرب للتعليم الاساسى بقرية ابو لهو بمطروح بعدد ١١ فصل بتكلفة نحو ٨ مليون، ومدرسه أولاد مسعود حميده بقرية رأس الحكمة بمطروح بعدد 11 فصل بتكلفة ٩،٢ مليون جنيه ، ومدرسة سمالوسى للتعليم الأساسى بقرية المثانى بالنجيلة بعدد ١١ فصلا بتكلفة ٧،٤ مليون جنيه ،و مدرسة اولاد الشيخ للتعليم الاساسى ببرانى بعدد ١١فصل بتكلفة٧،٨ مليون جنيه ، ومدرسة الشيخ بنين للتعليم الاساسى ببرانى بعدد ١١ فصلا بتكلفة ٧،٨ مليون جنيه ،ومدرسة ابو عامود للتعليم الاساسى ببرانى بعدد ١١فصل بتكلفة ٩،٦ مليون جنيه ، ومدرسه فرج كويلة للتعليم الأساسى ببرانى بعدد ١١ فصلا بتكلفة ٦،٧ مليون جنيه.

وأشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح إلى ان المدارس التى شملت توسعة عة وتفتح أبوابها لاستقبال الطلاب مع العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، هى مدرسه طارق ابن زياد الابتدائية بمطروح بعدد ١١فصل بتكلفة ٤،٢ مليون جنيه ،و مدرسة الرومان الاعدادية بنين بقرية القصر بمطروح بعدد ثلاث فصول بتكلفه ٣،٤ مليون جنيه ، ومدرسة غوط اللوز ببراني للتعليم الاساسي بعدد ١١فصلا بتكلفة ٨،٨ مليون جنيه .

وكذلك مدرسة اسرافيل الجالى ببرانى للتعليم الاساسى بعدد ٢٢فصل بتكلفة ١٠،٣ مليون جنيه ،ومدرسه سيدي برانى الاعداية الثانوية ببرانى بعدد ٦فصول بتكلفة ٤،٢ مليون جنيه ،ومدرسة الناصر صلاح الدين للتعليم الاساسى بالحمام بعدد ١٤فصلا بتكلفة ٤،٨ مليون جنيه ،ومدرسة ام المؤمنين الابتدائية المشتركة بالحمام بعدد ١٨فصلا بتكلفة ٦،٦ مليون جنيه ،ومدرسه خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالحمام بعدد ١٤فصلا بتكلفة ٦،٨ مليون جنيه ،ومدرسه على بن أبي طالب الإعداية بنين بالحمام بعدد ١٧فصلا بتكلفة٤،٥ مليون جنيه .

وأضاف مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من إجراء صيانة شاملة لعدد ٨ مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب ،وهى مدارس الشولحى إبتدائي، وأولاد جبريل إبتدائي، ومدرسة القصر إبتدائي بنات، وأولاد عبدالله تعليم اساسى ،وأولاد ناجى ابتدائي وذلك بمرسي مطروح، و أغورمى تعليم أساسي بسيوة ،وسوانى سمالوس إبتدائي بالضبعة ،ومدرسة أبو زريبة إبتدائي مشترك بالسلوم، مع الإسراع في نهو أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المدارس الأخرى على مستوى المحافظة.